ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات
تواصل – فريق التحرير:
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الأسواق مقارنة بأسعار، أمس الثلاثاء.
أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.00 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.29 ، وعيار 14 بـ 138.67 ، وعيار 12 سجل 118.86 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7393 ريالاً ، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1664 ، وسعر كيلو الذهب نحو 237,711.
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أسعار الذهب أمس
أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 206.19 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.73 ، وعيار 14 بـ 137.46 ، وعيار 12 سجل 117.82 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7328 ريالاً، داخل المملكة، فبما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 235.642 .
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