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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات
٠١:٥٣:٠٨ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الأسواق مقارنة بأسعار، أمس الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.71 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.90 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.00 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.29 ، وعيار 14 بـ 138.67 ، وعيار 12 سجل 118.86 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7393 ريالاً ، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1664 ، وسعر كيلو الذهب نحو 237,711.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235.64 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 216.01 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 206.19 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.73 ، وعيار 14 بـ 137.46 ، وعيار 12 سجل 117.82 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7328 ريالاً، داخل المملكة، فبما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 235.642 .

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