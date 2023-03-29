“الإيسيسكو” تحتفل باليوم العالمي للشعر بقصائد في مدح الرسول الكريم

تواصل – واس:

أقامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم “إيسيسكو” بالرباط، أمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشعر في موضوع “قصائد النور”.

وألقى خلال الاحتفالية مجموعة من شعراء العالم الإسلامي قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

ملتقى الشعر في العالم الإسلامي

من جهته، أعلن المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك بهذه المناسبة إنشاء “ملتقى الشعر في العالم الإسلامي”، ليكون مناسبة يتم الاحتفال بها كل عام في عاصمة من عواصم العالم الإسلامي.

وأوضح أن ذلك ياتي في إطار الاهتمام بقضايا الشعر ودعم الشعراء، ويجعل من يوم الشعر العالمي موسماً سنوياً للقصائد النابهة.

وألقى الشاعر والأكاديمي السعودي أحمد عبد الله السالم، قصيدة بعنوان “رمز التسامح” في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.

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