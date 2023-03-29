الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الإيسيسكو” تحتفل باليوم العالمي للشعر بقصائد في مدح الرسول الكريم
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات
عالم سعودي يكتشف الجين المسبب لصمم “بتهوفن”
عبر بوابة “ناجز”.. 3 شروط لطلب تنفيذ الاعتراض على الحكم إلكترونيًا
تعرف على خطوات الحجز ومواعيد زيارة “الروضة الشريفة” في رمضان (فيديو)
ارتفعت لـ 37.. درجات الحرارة المسجلة في اليوم السابع من رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الإيسيسكو” تحتفل باليوم العالمي للشعر بقصائد في مدح الرسول الكريم

“الإيسيسكو” تحتفل باليوم العالمي للشعر بقصائد في مدح الرسول الكريم

“الإيسيسكو” تحتفل باليوم العالمي للشعر بقصائد في مدح الرسول الكريم
٠١:٥٦:١٧ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أقامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم “إيسيسكو” بالرباط، أمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشعر في موضوع “قصائد النور”.

وألقى خلال الاحتفالية مجموعة من شعراء العالم الإسلامي قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

ملتقى الشعر في العالم الإسلامي

من جهته، أعلن المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك بهذه المناسبة إنشاء “ملتقى الشعر في العالم الإسلامي”، ليكون مناسبة يتم الاحتفال بها كل عام في عاصمة من عواصم العالم الإسلامي.

وأوضح أن ذلك ياتي في إطار الاهتمام بقضايا الشعر ودعم الشعراء، ويجعل من يوم الشعر العالمي موسماً سنوياً للقصائد النابهة.

وألقى الشاعر والأكاديمي السعودي أحمد عبد الله السالم، قصيدة بعنوان “رمز التسامح” في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.

اقرأ أيضًا:

متلازمة نادرة.. استخراج 200 جرام من الشعر بداخل معدة طفلة

بينها مخطوطة في مدح الرسول ﷺ.. مئات الآلاف من الكتب والمخطوطات متاحة مجاناً بمكتبة الكونجرس الأمريكية

كيف انتقم الله من الذين سبوا الرسول عبر التاريخ؟

خطيب المسجد النبوي : «من عرف ربه وحمده في الرخاء عرفه في الشدة» (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الإيسيسكو التسامح الرسول شعر في مدح الرسول ملتقى الشعر في العالم الإسلامي

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. إصابة 6 عمال جراء سقوط مقذوف داخل معمل مياه نجران

بالصور.. إصابة 6 عمال جراء سقوط مقذوف داخل معمل مياه نجران

٠٥:٣٠ م، الأحد، ١٤ أغسطس ٢٠١٦
«الإنذار المبكر»: رياح مثيرة للغبار وتدنٍ في الرؤية على الرياض

«الإنذار المبكر»: رياح مثيرة للغبار وتدنٍ في الرؤية على الرياض

٠٩:٤٨ ص، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠١٥
شاهد.. السحابة الضخمة تغطي سماء العيدابي في جازان

شاهد.. السحابة الضخمة تغطي سماء العيدابي في جازان

٠٣:٤٢ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
الزعاق: تدفئة مداخل البرد للأطفال تحميهم من الأمراض

الزعاق: تدفئة مداخل البرد للأطفال تحميهم من الأمراض

٠٨:٤١ ص، الأثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *