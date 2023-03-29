عبر بوابة “ناجز”.. 3 شروط لطلب تنفيذ الاعتراض على الحكم إلكترونيًا

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حددت وزارة العدل، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طلب تنفيذ الاعتراض عند تقديمه لمحكمة التنفيذ إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز”.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقدم بالطلب بعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظامًا، واكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأشارت إلى أن الشروط تتضمّن أيضًا وضع الباركود الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم.

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الاعتراض على الحكم

خدمة تتيح لأطراف الدعوى الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف

متطلبات الخدمة

-وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة وتقديم طلب الاعتراض، في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد أو من ضمن أطراف الدعوى في القضية

-صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب وليًا على المستفيد.

في القضايا التجارية يكون مقدم الاعتراض محاميًا برخصة سارية بحسب نظام المحاكم التجارية.

حكم صادر من محاكم الدرجة الأولى، ويجب أن يكون الحكم “غير قطعي” والدعوى ليست يسيرة.

كتابة اللائحة الاعتراضية في المكان المخصص، وإرفاق المستندات الداعمة لها.

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خطوات التقديم على الخدمة

-تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.

-اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.

-اختيار باقة “القضاء”.

-الدخول لخدمة “الاعتراض على الحكم”.

-الضغط على أيقونة “تقديم طلب جديد”.

-اختيار القضية.

– اختيار الطلبات.

-إضافة طلب جديد.

-اختيار “الاعتراض على الحكم”.

-الضغط على الحكم المراد الاعتراض عليه.

-إدخال البيانات المطلوبة.

-تقديم الطلب.

-وصول إشعار برقم الطلب إضافة إلى رسالة نصية.

-لمتابعة حالة الطلب يمكن الدخول لبوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.