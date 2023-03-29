عالم سعودي يكتشف الجين المسبب لصمم “بتهوفن”

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اكتشف عالم سعودي يدعى عبدالجبار آل محمد حسين، الجين المسبب لصمم بتهوفن.

وقال “حسين” إنه كان مبتعثاً من قبل المستشفى العسكري في جامعة آخن بألمانيا في معهد الوراثة اي البيولوجيا الجزئية بإدارة البروفيسور زيريز التابع لجامعة آخن، بحسب “الرياض”.

وأشار إلى أنه وثق مخبريًا أن الجين CYP21 هو المسبب لفقدان السمع (الصمخ)، وقد وثّق المعهد ذلك بشهادة وكذلك الملحقية الثقافية السعودية آنذاك، مشيرًا إلى أن الدراسة كشفت بأن له علاقة مع الجينة التي سببت الصمم للموسيقار.

تليف الكبد

ولفت إلى أن العلماء فككوا جينوم الموسيقار المتوفي عام 1827م وتم تشخيص وفاته آنذاك بتليف الكبد بعد إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع “ب”.

وأضاف أن الدراسة أنجزت هذا العام وتوصلت للجين الذي وثق اكتشافه منذ أعوام عدة.

يذكر أن هناك أطباء سعوديين حققوا اكتشافات طبية كبيرة في مجالات طبية تخصصية عدة على الصعيد العالمي.

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