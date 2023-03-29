الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“العدل”: خدمات التقاضي في المملكة تحولت إلكترونيًا بنسبة 100%
“الإيسيسكو” تحتفل باليوم العالمي للشعر بقصائد في مدح الرسول الكريم
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 208 ريالات
عالم سعودي يكتشف الجين المسبب لصمم “بتهوفن”
عبر بوابة “ناجز”.. 3 شروط لطلب تنفيذ الاعتراض على الحكم إلكترونيًا
تعرف على خطوات الحجز ومواعيد زيارة “الروضة الشريفة” في رمضان (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“العدل”: خدمات التقاضي في المملكة تحولت إلكترونيًا بنسبة 100%

“العدل”: خدمات التقاضي في المملكة تحولت إلكترونيًا بنسبة 100%

“العدل”: خدمات التقاضي في المملكة تحولت إلكترونيًا بنسبة 100%
٠١:٥٩:٣٣ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل، ياسر السديس، أن خدمات التقاضي في المملكة تحولت إلكترونيًا بنسبة 100%.

أضخم مبادرات التحول الوطني

وأكد أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية من أضخم مبادرات التحول الوطني، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات العدلية بأيسر وأسهل الطرف لكافة المواطنين.

تنفيذ مبادرات التحول الوطني

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الوزارة حققت إنجازًا كبيرًا في سعيها لتحقيق وتنفيذ مبادرات التحول الوطني.

تعزيز الشراكات الاقتصادية

وأضاف أن برنامج التحول الوطني مستمر في تعزيز الشراكات الاقتصادية، لتطوير الخدمات العدلية وحماية البيئة بمنظومة إلكترونية شاملة.

ملتقى “التحول.. واقعٌ نعيشه”

وقبل أيام، عقد برنامج التحول الوطني ملتقى “التحول.. واقعٌ نعيشه”، في الرياض لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو من عام 2016، بصفته أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

 

برنامج التحول الوطني حقق العديد من الإنجازات

يُذكر أن برنامج التحول الوطني حقق العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، لتحقيق:

1 –  تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي.

2 – تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.

3 – تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص.

4 – تعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسة، وهي: “العدل، والاقتصاد، والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية”.

اقرأ أيضًا:

العدل تطلق نظامًا إلكترونيًا لإجراءات إثبات ترائي الأهلّة

وزارتا ;الصحةو;العدل توقعان مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية خدمات التقاضي رقمنة الثروة العقارية مبادرات التحول الوطني وزارة العدل ياسر السديس

مواد ذات صلة

المزيد
بعد وفاة العاملة الفلبينية.. مطالب مشددة من الفلبين للكويت لضمان أمن رعاياها

بعد وفاة العاملة الفلبينية.. مطالب مشددة من الفلبين للكويت لضمان أمن رعاياها

١٢:٥١ ص، الثلاثاء، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
مُفتي المملكة يباشر عمله بمقر «الإفتاء» في الطائف

مُفتي المملكة يباشر عمله بمقر «الإفتاء» في الطائف

٠٦:٥٨ م، الأحد، ٠٩ يوليو ٢٠١٧
«جزائية مكة» تتسلم ردود 13 متهماً في حادثة «رافعة الحرم»

«جزائية مكة» تتسلم ردود 13 متهماً في حادثة «رافعة الحرم»

٠٨:٣٣ ص، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٦
هيئة الرياض تطيح بـ3 يروجون ويصنعون الخمور

هيئة الرياض تطيح بـ3 يروجون ويصنعون الخمور

١١:١٨ م، الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *