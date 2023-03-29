تعرف على خطوات الحجز ومواعيد زيارة “الروضة الشريفة” في رمضان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حدد مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج ياسر المزيني، خطوات زيارة “الروضة الشريفة” خلال شهر رمضان.

وأضاف المزيني في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، أن الحجز يتم عن طريق تطبيق نسك، وتتاح به الطاقة التشغيلية كاملة، على مدار 24 ساعة وبمواعيد محددة للرجال والنساء.

آلية الحجز

وفيما يلي آلية الحجز:

-يقوم الزائر بالحجز حسب الطاقة الاستيعابية.

-بالنسبة للزوار المعتمرين، تقوم شركات العمرة بالحجز لهم عن طريق المنصة.

– بالنسبة للمواطن والمقيم والزائر يتم تخصيص طاقة استيعابية معينة أيضًـا، حيث يتم توزيعهم على مدار 24 ساعة.

مواعيد زيارة الروضة الشريفة في رمضان

-للرجال: من صلاة الظهر حتى صلاة العشاء والتراويح

-للنساء على فترتين:

الأولى من بعد صلاة التراويح حتى الساعة الثانية صباحًا.

الفترة الثانية من بعد صلاة الفجر حتى الساعة الحادية عشر صباحًا.

وأوضح المزيني أنه من المخطط أن يقوم أكثر من مليون زائر بزيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان.

‫ ويستمر العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق (نسك)، ويكون الدخول للروضة الشريفة للرجال والنساء لحملة التصاريح من الساحات الجنوبية مقابل باب (37).

تعليمات دخول المسجد النبوي

-الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.

-الالتزام بتعليمات المنظمين.

-المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع من المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له .

-مدة بقاء كل مجموعة في الروضة (10) دقائق.

تعليمات نقطة الفرز

-وجود تصريح فعال على تطبيق توكلنا أو نسك.

-الالتزام بالحضور في نقطة الفرز في الموعد المحدد، والتأكد من اصطحاب الجوال وإبراز التصريح.

-في حال عدم الحضور في الموعد المحدد يلغى التصريح.

-الالتزام بتعليمات المنظمين.

-المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع.