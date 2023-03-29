دليل إرشادي لغير المسلمين.. ما يجب معرفته عند زيارة بلد مسلم خلال شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

قدمت مجلة “أفار” المتخصصة في السفر والرحلات، مجموعة من النصائح لغير المسلمين عند زيارة دولة إسلامية خلال شهر رمضان.

وقالت إنه بالنسبة لغير المسلمين الذين يسافرون إلى إندونيسيا أو مصر أو دولة أخرى ذات غالبية مسلمة خلال شهر رمضان، اتبع هذا الدليل للتعرف على الناس والطعام والثقافة أثناء رحلاتك.

1. ابحث عن طريقة الاحتفال بشهر رمضان

تختلف طريقة الاحتفال بشهر رمضان في جميع أنحاء العالم، لذلك يجب على المسافرين البحث عن القوانين والممارسات المحلية مسبقًا.

تقول أنيسة حلو، مؤلفة كتب الطبخ والمعلمة والطاهية المتخصصة في مطبخ الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط: “يتم إغلاق بعض البلدان أمام الزوار خلال شهر رمضان بينما يرحب البعض الآخر أكثر”.

في بعض الأماكن، كما هو الحال في دبي، لا يُسمح بتناول الطعام والشراب في الأماكن العامة خلال ساعات النهار، سواء كنت صائمًا أم لا. في مناطق أخرى، مثل اسطنبول، يكون الأمر أكثر تسامحًا، وفق تعبيرها.

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لذا نصحت بالتحقق من أشياء مثل ما إذا كانت المطاعم مفتوحة أثناء النهار، مع الوضع في الاعتبار أن وقت الصيام يكون أطول كثيرًا خلال فصل الصيف.

رمضان هو أيضًا وقت مثالي للتواصل مع الثقافة المحلية. واحدة من أفضل الطرق للتعرف على العادات المحلية هي الاستعانة بمرشد محلي، حيث يمكن تقديم معلومات عن الأطعمة والممارسات التقليدية وطرق الاحتفال بشهر رمضان.

ادعم المحتاجين من خلال طهي وجبة الإفطار مع رسالة في مصر، أو التبرع بالطعام أو الملابس لمنظمة أجيالنا في لبنان، أو الاتصال بمنظمة غير حكومية أخرى للتطوع.

2. احترام ممارسات الصائمين

من يحافظ على الصيام لا يأكل ولا يشرب ولا يدخن من شروق الشمس إلى غروبها.

كزائر، لن يُتوقع منك الصيام (على الرغم من أنك قد ترغب في ذلك). ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك تناول (أو حتى عرض) الطعام والشراب في الأماكن العامة خلال النهار، بغض النظر عن قوانين وجهتك الفعلية.

وقالت المجلة إن هذه السلوك “احترام الفطرة السليمة: إذا لم تمر قطرة أو لقمة على شفتيك لساعات، فلن ترغب في أن يكون هناك شخص ما (يستقبلك) بوجهك بمرح. شاهد ما يفعله السكان المحليون غير الصائمين، واتبع حذوهم.

العديد من الأماكن، لا سيما الأماكن السياحية تضم مطاعم مفتوحة وتقدم (الطعام) خلال النهار، على الرغم من أنها قد لا تتباهى بها. غالبًا ما تقدم الفنادق خيارات طعام خاصة للزوار. ويختلف الأمر من مكان لآخر.

خلال شهر رمضان، يحاول المسلمون تجنب جميع أشكال السلوك الخاطئ، مثل الأفكار الشريرة أو الكذب.

لذلك، من المحترم أن تتصرف بطريقة مماثلة، وأن تلطف لغتك وسلوكك وأن ترتدي ملابس محتشمة: سروال طويل وقميص يغطي كتفيك (وغطاء رأسك) سيفي بالغرض.

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3. الأجواء في نهار رمضان

تخفض العديد من المطاعم والهيئات الحكومية وحتى بعض المواقع السياحية، ساعات العمل أو قد يتم إغلاقها بالكامل خلال شهر رمضان.

لا تخطط لإنجاز الكثير قبل الإفطار مباشرة أو بعده، لأن في فترة ما قبل الإفطار، يتوقف كل شيء لأن الجميع إما في المنزل أو يتجهون إليه (أو إلى أي مكان آخر يفطرون فيه).

وإذا كنت بحاجة للذهاب إلى مكان ما وكنت محظوظًا بما يكفي للعثور على سيارة أجرة، فاستعد لرحلة حياتك حيث سيقود السائق الصائم بسرعة من أجل الوصول إلى المنزل للإفطار مع أسرته.

بعد ذلك، يكون الجميع في “غيبوبة طعام” بعد الإفطار لفترة من الوقت.

4. تلبية دعوات الإفطار

رمضان هو وقت الصوم، لكنه أيضًا وقت الفرح الشديد والصداقة الحميمة. غالبًا ما يفطر الناس على موائد عامة مشتركة (يقدمها أحيانًا أثرياء المجتمع للفقراء).

على الرغم من أن الجميع مرحب بهم لحضور الإفطار على الموائد العامة، إلا أنه من الشائع نسبيًا أن توجه هناك دعوات إلى مأدبة إفطار خاصة خلال شهر رمضان.

تقول حلو: “إن دعوتك لمشاركة الإفطار في منازل الناس هو علامة على الصداقة والاحترام”، وتتيح لك تجربة هذا الوقت المقدس بطريقة حميمة وأصيلة. لا يهم ما إذا كنت صائمًا أم لا.

هناك الكثير من الأطباق اللذيذة والحلويات والمحادثات التي يمكنك أن تجريها، وعلى الرغم من أنه لا يُتوقع من الزوار إحضار هدية للمضيف، فإن التمر أو الحلويات هي طريقة لطيفة لإظهار تقديرك.

5. المشاركة في الأجواء الاحتفالية

بمجرد أن يفطر الناس، تنبض الشوارع بالحياة. بينما يقضي بعض الناس وقتًا في قراءة القرآن أو الصلاة في المسجد، يزور البعض الآخر العائلة والأصدقاء، وبالطبع يأكلون ويشربون المزيد.

في بعض الأحيان، تستمر هذه الأجواء حتى الصباح الباكر. سيحدد مكان وجودك كيف تشعر بالاحتفال، بصفتك زائرًا، يعد هذا وقتًا رائعًا للخروج من المنزل، والاستمتاع بالجو ومشاركة القليل مما يجعل هذا الشهر مميزًا للغاية لأكثر من مليار شخص حول العالم.