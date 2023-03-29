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ارتفعت لـ 37.. درجات الحرارة المسجلة في اليوم السابع من رمضان
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ارتفعت لـ 37.. درجات الحرارة المسجلة في اليوم السابع من رمضان

ارتفعت لـ 37.. درجات الحرارة المسجلة في اليوم السابع من رمضان

ارتفعت لـ 37.. درجات الحرارة المسجلة في اليوم السابع من رمضان
٠١:٢٢:٥٦ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في مكة المكرمة.

 كما سجل 34 في شرورة ويتبع و33 درجة في المدينة المنورة وجازان و32 درجة في جدة والعلا ووادي الدواسر، و31 في نجران والاحساء.

وأكد أنه تم تسجيل 30 درجة في الدمام ، و29 درجة  في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 22 درجة مئوية.

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درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

 طريف 9 درجات مئوية.

 القريات 10 وحائل 11 درجة مئوية.

سكاكا وعرعر وحائل 11 درجة مئوية.

رفحاء وسكاكا وعرعر والباحة وتبوك وأبها 12 درجة.

رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء توقع المركز الوطني للأرصاد، رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف.

سماء صحو إلى غائمة جزئيًا

كما توقع سماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، مع طقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

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