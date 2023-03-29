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“الخضيري” يُحذر من كارثة تبادل استخدام هذا الشيء ومشاركته مع الآخرين

“الخضيري” يُحذر من كارثة تبادل استخدام هذا الشيء ومشاركته مع الآخرين

“الخضيري” يُحذر من كارثة تبادل استخدام هذا الشيء ومشاركته مع الآخرين
١٢:٥٨:٣٨ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الطبيب الاستشاري وأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري، من خطورة تبادل استخدام أمواس الحلاقة أو مشاركتها مع الآخرين.

الأمواس قد تكون سببًا لنقل فيروسات

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هذه الأمواس قد تكون سببًا لنقل فيروسات الكبد الوبائية B”” و C”” وبعض الأمراض الفيروسية.

لابد من تعقيم الموس بالكحول أو المعقمات

 وأكد أنه يحذر من استخدام ذلك إلا عند الضرورة، وأن الأنواع المخصصة لإعادة الاستخدام لابد من تعقيم الموس بالكحول أو المعقمات القوية عدة مرات قبل إعادة استخدمها بعد شخص آخر.

الصحة تحذر من استخدام أمواس الحلاقة المستعملة

من ناحيتها، حذرت وزارة الصحة المواطنين والزوار من ضيوف الرحمن من استخدام أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة.

وذلك للحد من انتقال بعض الأمراض المعدية بما فيها التهاب الكبد الفيروسي “ب” و”ج” وغيرها.

استخدم أمواس “ذات المقبض” التي تستعمل لمرة واحدة

كما دعت الصحة، لاستخدم الأمواس “ذات المقبض” التي تستعمل لمرة واحدة.

وأكدت على تجنب المشاركة في استخدام أمواس الحلاقة التي يتم تغيير شفرة الحلاقة بعد كل شخص، وكذا فُرش إزالة بقايا الشعر وقطع الإسفنج.

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الكلمات الدلالية:
أمواس الحلاقة ضيوف الرحمن فقهد الخضيري نقل فيروسات وزارة الصحة

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