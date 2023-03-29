قدّم الآن.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء

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تعلن (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وفيما يلي التفاصيل:

المسمى الوظيفي

مشرف فرع – الجوف

المؤهلات والخبرات:

-درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / الإحصاء أو ما يعادله.

-خبرة: 6 سنوات فأكثر من الخبرة في مجال جمع البيانات.

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عن الهيئة

الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية، تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية 15 جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة

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طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 22 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).