الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
قدّم الآن.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء
ماذا قال مفتي المملكة حول إخراج الزكاة لمنصة “جود الإسكان”؟ (فيديو)
هاشتاق “٧ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اجعل لنا نصيبًا في سعة الأرزاق”
ما حُكم تخفيف صلاة التراويح ليحضرها الكثير من الناس؟ “الفوزان” يُجيب
تنبيه مهم لمرضى الضغط في رمضان: احذروا هذا الأمر
تبدأ غدًا.. خبير طقس يُحذر من حالة جوية ممطرة ارتدادية على هذه المناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قدّم الآن.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء

قدّم الآن.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء

قدّم الآن.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء
١٢:١٢:٤٤ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تعلن (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وفيما يلي التفاصيل:

المسمى الوظيفي

مشرف فرع – الجوف

المؤهلات والخبرات:

-درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / الإحصاء أو ما يعادله.

-خبرة: 6 سنوات فأكثر من الخبرة في مجال جمع البيانات.

اقرأ أيضًا:

بدوام جزئي وكلي.. تقويم التعليم تعلن عن وظائف لكافة التخصصات

عن الهيئة

الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية، تتمتع بشخصية اعتبارية مُستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية 15 جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة

اقرأ أيضًا:

هيئة المحتوى المحلي تعلن عن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 22 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم الهيئة العامة للإحصاء وظائف بالرياض وظائف شاغرة وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل والتنمية» تُلزِم منشأة نظافة بدفع أجور 150 عاملاً في عنيزة (صورة)

«العمل والتنمية» تُلزِم منشأة نظافة بدفع أجور 150 عاملاً في عنيزة (صورة)

٠٣:٢٦ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
“الإسكان”: الوحدات المدعومة ليست للتأجير أو البيع

“الإسكان”: الوحدات المدعومة ليست للتأجير أو البيع

١٢:٠٢ م، الأربعاء، ٢٧ أغسطس ٢٠١٤
نجاة سائق شاحنة احتجز داخل مركبته في حادث انقلاب بالمدينة

نجاة سائق شاحنة احتجز داخل مركبته في حادث انقلاب بالمدينة

٠٧:٤٠ م، السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠١٥
موجز الظهيرة: وفاة 2 وإصابة 3 في تصادم بالرياض.. وأمر ملكي بترقية وتعيين 100 قاضٍ

موجز الظهيرة: وفاة 2 وإصابة 3 في تصادم بالرياض.. وأمر ملكي بترقية وتعيين 100 قاضٍ

٠١:٢٢ م، الثلاثاء، ٢١ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *