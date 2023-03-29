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ماذا قال مفتي المملكة حول إخراج الزكاة لمنصة “جود الإسكان”؟ (فيديو)
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ماذا قال مفتي المملكة حول إخراج الزكاة لمنصة “جود الإسكان”؟ (فيديو)

ماذا قال مفتي المملكة حول إخراج الزكاة لمنصة “جود الإسكان”؟ (فيديو)

ماذا قال مفتي المملكة حول إخراج الزكاة لمنصة “جود الإسكان”؟ (فيديو)
١٢:١٠:٤١ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاز مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إخراج الزكاة لمستفيدي منصة “جود الإسكان” التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

وقال آل الشيخ، إن هذا الأمر سيحقق منافع للأسر المحتاجة من خلال توفير السكن الملائم لهم، وكبح معاناتهم من مبالغ الإيجارات التي تشق عليهم، وفقًا لفضائية “الإخبارية”.

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ليلة 7 رمضان.. حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري تتجاوز نصف مليار ريال

حملة اكتتاب “جود الإسكان”

وانطلقت في الأول من شهر رمضان، حملة اكتتاب “جود الإسكان” الخيرية لتأمين المساكن للأسر الأشد احتياجًا للمسكن.

وتنطلق الحملة باسم “حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري” وتستهدف تأمين مبلغ مليار ريال لتأمين 3500 مسكن للأسر شديدة الحاجة.

وتتم المشاركة في حملة اكتتاب جود على غرار الاكتتاب في الأسهم، حيث يمكن الاكتتاب بأسهم تبلغ 100 مليون سهم بقيمة 10 ريالات لكل سهم، إلا أنها لا تخضع لعوائد مادية وإنما عوائد خيرية مجتمعية بتأمين المساكن.

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مشروع جود الإسكان

مشروع وطني يهدف إلى إشراك المجتمع (أفراد – منظمات) لتقديم يد العون للدعم السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الدعم.

وتتيح المنصة، فرص تملك السكن الملائم للأسر، و تخلق بيئة ملائمة لتمكين المواطننين، و تمكن حياة صحية عامرة.

مسارات المساهمة

-دعم إيجار مسكن: سداد إيجار المسكن للأسر المحتاجة من الضمانيين وذوي الدخل المحدود.

-دعم تمليك مسكن: توفير وحدات سكنية للأسر الأشد خاجة و تمليكها لهم.

-مساهمة عينية: أرض\ وحدة سكنية.

-مساهمة عامة: المساهمة بملبغ مقطوع بحيث تحدد إدارة المنصة الحالة التي سيتم توجيه المساهمة لها

ما شروط الاستفادة من دعم جود الإسكان؟

-يلزم على المستفيد أن يكون من ضمن قائمة الأشخاص المستفيدة التي تتبع لمنصة جود الإسكان.

-أن يكون من ضمن الأشخاص المقيدة في هيئة الضمان الاجتماعي للاستفادة من المبادرة.

-أن يكون من ضمن الأشخاص المصنفة على أنها من محدودي الدخل (الأشخاص الذين قد تصل قدرتهم المالية إلى 60 في المئة فقط أو أقل منذ ذلك)، حيث يتم قياس القدرة المالية بناءً على البعد الاقتصادي والبعد الديموغرافي بالإضافة إلى البعد الاجتماعي والبُعد السكني.

-على المتقدم أن يكون من ضمن الأشخاص المسجلين في الجمعيات الأهلية التي تتبع لمنصة جود.

-يلزم تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات التي تثبت عدم امتلاك السكن الدائم.

-يجب التحقق من صحة كافة الأوراق المُقدمة.

-معرفة أحقية المستخدمين في الحصول على الاستحقاقات المُقدمة من المنصة، من خلال الربط بين البيانات المسجلة وبين البحث الاجتماعي المعتمد.

ما طرق التسجيل في جود إسكان؟

-دخول منصة جود إسكان.

-النقر على خدمات المساهمين.

-شروط الاستفادة دعم جود الإسكان.

-النقر على التسجيل.

-اختيار تسجيل حساب جديد.

-كتابة رقم الجوال.

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