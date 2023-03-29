ما حُكم تخفيف صلاة التراويح ليحضرها الكثير من الناس؟ “الفوزان” يُجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ صالح الفوزان، أن حُكم التخفيف فِي صلاة التراويح ليحضرها الكثير من الناس، له ضوابط.

وأضاف في مقطع فيديو خلال لقاء تلفزيوني له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن”.

أي المؤذن مؤتمن على وقت الصلاة، والإمام ضامن لصلاته وصلاة من خلفه.

حُكم تخفيف صلاة التراويح

وبين أنه لا يجوز للإمام أن يخفف من صلاة التراويح بشكل يخل بإتمامها، من أجل أن يحضر أكبر عدد من الناس.

وأكد أن للإمام أن يخفف، لكن لا يجوز له أن يحرم من خلفه من المصلين من الصلاة التامة المفيدة، ويخفف تخفيفًا مخلًا.

ولكنه يخفف وفق ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.

إذا صلى أحدُكم للناس فلْيُخفِّفْ

وأشار إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدُكم للناس فلْيُخفِّفْ؛ فإن فيهم الضعيفَ والسقيم والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدُكم لنفسه، فليُطوِّلْ ما شاء”.

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