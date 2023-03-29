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تنبيه مهم لمرضى الضغط في رمضان: احذروا هذا الأمر

تنبيه مهم لمرضى الضغط في رمضان: احذروا هذا الأمر

تنبيه مهم لمرضى الضغط في رمضان: احذروا هذا الأمر
١١:٤٧:١١ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد شهر رمضان فرصة ذهبية لمرضى الضغط المرتفع، نظرًا للفوائد الصحية للصوم، في ظل التغييرات التي تطرأ على الجسم خلال فترة الصوم.

إذ يقدم الصيام الفوائد التالية:

– خفض ضغط الدم.

– تنقية الجسم من السوائل والأملاح الزائدة.

– توسيع الشرايين والحفاظ على مرونتها.

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تحذيرات طبية لمرضى ضغط الدم

لكن في المقابل هناك تحذيرات طيبة موجهة لمرضى ضغط الدم يجب الانتباه لها، تفاديًا للمخاطر والأضرار السلبية.

وحذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب في حسابه عبر موقع “تويتر” من أن “هناك من يتوقف عن تناول علاج الضغط في رمضان ظنًا منه أن الصوم يكفي لإنزال الضغط وهذا مفهوم خاطيء”.

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موعد تناول أدوية ضغط الدم في رمضان 

وتنصح مدينة الملك سعود الطبية، مستخدمي أدوية الضغط في رمضان بـ:

-يفضـــل أخـــذ مدرات البـــول بعـــد التراويح وذلك لتجنب الإحســـاس بالـــدوار.

كما لايفضل تناولها قبل النـــوم لأنها بطبيعتها لن تدع المريض ينعم بنوم هادئ.

https://twitter.com/ALNEMERK/status/1640988930886578182?s=20
https://twitter.com/ksmcmedia/status/1640988863433768968?s=20

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