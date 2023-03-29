تبدأ غدًا.. خبير طقس يُحذر من حالة جوية ممطرة ارتدادية على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة ارتدادية تبدأ غد الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.

حالة جوية ممطرة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب شرق منطقتي مكة وحائل.

أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة

وأضاف أن الحالة تمتد إلى الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد تمتد إلى اليمن بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وفيضانات محلية.

تحذير من موجة برد من خفيفة لمتوسطة

كما حذر من موجة برد من خفيفة لمتوسطة على معظم المناطق خاصة ليلاً من مساء10 رمضان، مصحوبة برياح مغبرة.

رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، توقع المركز الوطني للأرصاد، رياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف.

سماء صحو إلى غائمة جزئيًا

كما توقع سماءً صحوًا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، مع طقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وكان الدفاع المدني طالب الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود والشعاب.

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