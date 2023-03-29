للأسر المنتجة.. 3 شروط للحصول على تصاريح “عربات تسويق”

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كشف مشروع طرحته منصة “استطلاع” عن ثلاثة شروط يستلزم تحقيقها فيما يتعلق بالتصميم المعتمد لـ “عربات تسويق” للأسر المنتجة.

ويهدف المشروع الى إعداد خطة زمنية لتطبيق استخدام التصميم المعتمد من قبل المزارعين لعرض منتجاتهم الزراعية بجوار المزارع وأسواق الخضار والمنتزهات.

يأتي ذلك بالتنسيق مع المحافظات والمراكز بمنطقة عسير.

وسيتم دراسة حوافز ودعم المواطنين المبادرين وفق ما لديهم من برامج بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي وصندوق التنمية الاجتماعية.

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اشتراطات عربات التسويق

وتتضمن اشتراطات عربات التسويق:

-يمنح التصريح لفترة زمنية محدودة بموسم إنتاجي زراعي معين أو مناسبات خاصة لهذه الوزارة أو مهرجانات زراعية.

-يمنح التصريح لموقع محدد (نقطة بيع) يراعى فيها اشتراطات السلامة والحماية والتسويق الملائم، أو حسب الأحوال وما يراه المختصين بفرع الوزارة.

-يكون تصميم وشكل ومواصفات عربات التسويق وفقًا للنماذج المعتمدة لدى إمارة المنطقة أو فرع الوزارة بالمنطقة.

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أكثر من 2.4 مليار ريال قروض حسنة للأسر المنتجة

إلى ذلك، قدم مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” أكثر من 2.4 مليار ريال (قروض حسنة) لأكثر من 214 ألف سيدة منتجة في 20 فرعًا موزعة على مختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2022.

وأكد محمود الشامي، المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة “جنى”، أن المركز حقق العديد من الإنجازات خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووصلت المبالغ التي تم إنفاقها خلال الربع الأول إلى 100 مليون ريال، بنسبة سداد 99 في المئة.

فيما قدر عدد إجمالي المستفيدات من تطبيق جنى بلس منذ تأسيسه بنحو 19.058 مستفيدة، وفقًا لصحيفة “الوطن.

وأكد الشامي أن كل تلك المؤشرات والمشاركات والفعاليات التي نقوم بها ستساعد في وجود أسر سعودية منتجة تدعم توجه الدولة في رؤيتها المستقبلية.

وأضاف “وهذه جعلتنا في مركز “جنى” نعمل على توفير سبل تطبيق هذه الرؤية لخدمة الأسر وتطوير أدواتها، والوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة”.