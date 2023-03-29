الصندوق العقاري يُحذّر: إيقاف الدعم السكني فورًا في هذه الحالات

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وجه الصندوق العقاري، اليوم الأربعاء، تحذيرًا مهمًا بشأن إيقاف الدعم السكني، مؤكد أنه يقف فورًا في بعض الحالات.

وأوضح ردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “هل إذا حولت عقدي في البنك من نظام إيجاره إلى نظام المرابحة يسقط الدعم السكني عني؟!”.

ليرد حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن أهم الأسباب التي تؤدي لإيقاف الدعم السكني، هي على النحو التالي:

1- إلغاء العقد.

2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.

3- عدم تحديث مراحل البناء لمنتج بناء ذاتي تجاوز بناؤه 3 سنوات.

4- التعثر بسداد القسط الشهري.

5- السداد المبكر للتمويل.

إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

وقبل أيام، قرر الصندوق العقاري، إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس.

وأكد أنه استمرارًا لتقديم الدعم السكني لأهلينا مستفيدي برنامج “سكني”، تم إيداع أكثر من 925 مليون ريال لشهر مارس 2023، وذلك تيسيرًا وتمكينًا لتملكهم المسكن الأول”.

وأوضح أن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.

خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني

وأضاف أنه يمكن لجميع مستفيدي برنامج الدعم السكني الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان، والاستعلام عن نزول الرواتب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- أولاً عليك الدخول لموقع وزارة الإسكان.

2- قم بكتابة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

3- بعد ذلك اضغط على استعلام، ومنها استعلام عن الراتب.

4- ستظهر أمامك صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.

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