زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب العاصمة الأفغانية كابول

تواصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم، شرق العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، أن الزلزال وقع على بعد 85 كيلومتراً شرق العاصمة، وشعر به السكان، حيث كان على عمق عشرة كيلومترات.

لا خسائر بشرية في زلزال كابول

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.

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زلزال إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان

والاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا جنوب منطقة فارخار بإقليم تخار، وعلى عمق 124.1 كيلومترا، ومركزه عند خط 36.34 درجة شمالا وخط 69.61 درجة شرقاً.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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جدير بالذكر أن زلزالاً قويًا شدته 6.8 درجة بمقياس ريختر كان قد هز أفغانستان والدول المجاورة الثلاثاء الماضي، وتسبب في تدمير العديد من المنازل وحدوث خسائر بشرية ومالية جسيمة في أفغانستان.

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