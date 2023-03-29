“سكني” للمستفيدين: يجب عليكم القيام بهذا الإجراء لضمان استمرار إيداع الدعم

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كشف برنامج سكني أنه لضمان استمرار إيداع مبالغ الدعم السكني نأمل إصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين، أنه يجب تزويد الصندوق العقاري بالشهادة قبل انتهاء المدة المحددة وذلك عبر هذا الرابط.

توضيح حول إيداع الدعم السكني كاملاً في دفعة واحدة

في الوقت نفسه، أصدر الصندوق العقاري، توضيحًا بشأن مقترح يقضي بتسليم الدعم كاملاً لمستفيدي برنامج سكني.

وأكد أنه يتم إيداع مبلغ الدعم بشكل شهري وثابت وحتى نهاية العقد، ولا يمكن إيداع مبلغ الدعم دفعة واحدة.

ماذا تعرف عن برنامج سكني؟

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعمًا شهريًا يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وقال الصندوق العقاري، إن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.

خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

1- شراء وحدة سكنية جاهزة.

2- تمويل البناء الذاتي.

3- شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

4- تمويل برهن العقار.

5- دعم التمويل القائم.

أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2- كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3- يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4- إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6- ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني

يمكن لجميع مستفيدي برنامج الدعم سكني الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والاستعلام عن نزول الرواتب، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

1 – أولاً عليك الدخول لموقع وزارة الإسكان.

2 – قم بكتابة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

4- بعد ذلك اضغط على استعلام، ومنها استعلام عن الراتب.

5- ستظهر أمامك صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.

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