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خارطة طريق.. كيف تستفيد من رمضان في التغيير للأفضل؟
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خارطة طريق.. كيف تستفيد من رمضان في التغيير للأفضل؟

خارطة طريق.. كيف تستفيد من رمضان في التغيير للأفضل؟

خارطة طريق.. كيف تستفيد من رمضان في التغيير للأفضل؟
١٠:٣٩:٤٨ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يمثل شهر رمضان فرصة مهمة للتخلص من الكثير من العادات والسلوكيات، واستبدالها بأخرى أفضل.

ويقول الدكتور أحمد الكويتي في صحيفة “الجزيرة”، إن “شهر رمضان هو شهر التغيير لبعض العادات والسلوكيات إلى الأفضل”.

ونصح بعدم الانشغال عنه بغيره من لصوص الوقت كالجوالات وغيرها من الملهيات والتي تضيع علينا أهم أيام السنة.

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أثر رمضان في إحداث التغيير

ورأى أن رمضان يمكن أن يكون قد أثّر في شخصية الفرد عبر الآتي:

-جعلك تستحدث الكثير من العادات التي لم تعتد عليها طوال العام فهو قادر على تعويدك على الإحسان والتمرن على ذلك بشكل يومي طيلة الشهر.

-كذلك يجعلك قادرًا على المبادرة بالطاعات وتوطين النفس وتهيئتها على الصيام بقوة ونشاط.

فالصيام تمرين للنفس يمنحها القوة التي ترقى بها إلى أشرف المكارم والفضائل ويعطيها العزيمة النافذة للذود عن الحق ومكافحة الباطل.

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تسجيل أهم الأهداف

ونصح الكاتب بإحضار ورقة وقلم أو تسجل على جوالك أهم الأهداف التي تريد أن تحققها في هذا الشهر الفضيل، لتحقيق السعادة التي تصل بك إلى بهجة الحياة في رمضان وبعد رمضان.

وشدد على الآتي:

-لن يكون هناك فائدة من رمضان إذا لم لكن هناك تخطيط واع وإرادة قادرة على تنفيذ المخطط مستعينة بالله أن يعينها على ذلك.

-كما أن رمضان يعتبر دورة علمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى يعمل على تقوية الإرادة.

وقوة الإرادة هي ما نحتاجه لتغيير العادات والتي تعتبر من أشق الأمور وأصعبها وذلك لأن تغييرها يعني تغيير الحياة للأفضل،

-شهر رمضان هو الشهر الذي يمد الأرض وما عليها بالخير والبركات وبه تنشرح الصدور وتقضى مطالب وحوائج المسلمين إذا قاموا باستغلال أوقاته الاستغلال الصحيح بعيدًا عن العادات والشهوات حتى يختم الشهر بطاعة الرحمن.

-شهر رمضان له أثره في إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق والتمسك بالمعاني السامية

-الصيام والعمل الصالح وجهان لعملة واحدة وإلا سوف ينطبق علينا الحديث الصحيح عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: رُبَّ صائم لا يناله من صومه إلا الجوع والعطش.

وخلص الكاتب إلى القول: يومك في رمضان مختلف عن يومك في باقي أيام السنة فلا تضيعه، فهو فرصة عظيمة لاستبدال العادات السيئة وإدخال عادات حسنة لتشكيل حياتك مجددًا.

واعتبره كذلك فرصة لأن “تنزع من النفس خواطر السوء ويربي فيك ملكة الصبر ومغالبة طغيان الشهوات وبهذا تستطيع أن تصل إلى أسمى المنازل وتحصل على أعلى الأوسمة الربانية التي تشرح صدرك وتطمئن خواطرك فتعينك على مهام وصعاب الحياة”.

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