خدمة اليوم.. 4 خطوات للحصول على شهادة مطابقة للمواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الأربعاء، لقرائها الكرام، خطوات للحصول على شهادة مطابقة للمواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات.

خطوات تقديم طلب الحصول على شهادة مطابقة

وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن هذه الخدمة الإلكترونية التي تقدمها تمكن الأفراد والمؤسسات المسجلين في نظام تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات من تقديم طلب الحصول على شهادة مطابقة لأي من الأجهزة التي تعتمدها الهيئة، باتباع هذه الخطوات:

الخطوات

1 – قدم طلب عبر الموقع الإلكتروني.

2 – اختر التأكد من اعتماد الجهاز.

3 – اختر إصدار الشهادة.

4 – تسليم الشهادة يكون عبر الموقع أو زيارة مقر الهيئة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966114618000 – 19966 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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