230 ألف وجبة.. الموائد الرمضانية بـ المسجد النبوي عادة أصيلة تتوارثها الأجيال (صور)

تواصل – واس:

تتجلى في المسجد النبوي قيم التراحم والإحسان في سباق إلى الخيرات بين المسلمين في الشهر المبارك، شهر الرحمة والغفران والحرص على المثوبة والأجر.

الموائد الرمضانية بالمسجد النبوي

حيث يبدأ الأهالي قبيل الإفطار بتقديم آلاف وجبات الإفطار في المسجد النبوي وساحاته من خلال سُفر متوارثة أباً عن جد بصورة منظمة في جميع أرجاء المسجد النبوي وساحاته.

ويحرص الجميع على تجهيزها وترتيبها للزوار والمصلين بالمسجد النبوي والسباق لكسب الأجر في تفطير الصائمين.

وفي مشهد إيماني في أروقة المسجد النبوي وساحاته يتسابق الصغار والكبار مع أول أيام شهر رمضان المبارك، على تجهيز وتنظيم سُفر الإفطار لضيوف الرحمن من الأهالي والزوار.

حيث تصطف سُفر الإفطار في منظر بديع، في كل مكان داخل المسجد النبوي وخارجه, في مشهد يعكس عادةً مدينيه أصيلة عنوانها الكرم والإحسان والتكافل.

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الموائد الرمضانية عادة أصيلة تتوارثها الأجيال

وأوضح المواطن عبدالغني القش، أن شرف خدمة الصائمين وإفطارهم شرف كبير ومفخرة يرجوا بها الجميع الثواب والرضوان من الله تعالى.

وأكد أن والده رحمه الله أول من بدأ هذا الأمر قبل أكثر من سبعين عاماً، وهو يواصل هو وأخوته اليوم مسيرة والده في تفطير الصائمين.

وتابع أمنهم يغرسوا هذه العادة في أبنائهم ليواصلوا هذا الشرف في بذل الخير والعطاء، وليقدموا أجمل الصور عن أهل المدينة المنورة في خدمتهم لضيوف الرحمن أثناء زيارتهم لطيبة الطيبة.

ولفت القش، إلى أن “السفر الرمضانية” التي تُقدم إفطار الصائمين في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، واحدةً من أشهر عادات أهل المدينة المنورة.

وقال إن هذه العادة تنشر التكافل والتراحم والمنافسة على عمل وبذل الخير، التي توارثوها أباً عن جد ويقومون بها في الشهر الفضيل من كل عام.

وذكر المواطن محمد الأحمدي أحد مقدمي سفر الإفطار بالمسجد النبوي إنه ارتبط بالسُفرة الرمضانية التي كان يقوم بها والده – رحمه الله – قبل 68 عاماً.

وتوارث هو وإخوته هذا الأمر من بعد والده لتستمر هذه السفرة لإفطار الصائمين، مُبدياً سعادته نظير ما يسمعه من ضيوف الرحمن من مشاعر إيجابية ودعوات لا تنقطع.

وأشار إلى حرصه لتعليم الأبناء والحضور للسفرة الرمضانية لخدمة الزوار والمواطنين ليواصلوا نهجهم في المستقبل لهذه العادة الجميلة بين أبناء المدينة.

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تنظيم عملية الإفطار

وفي السياق نفسه تقوم وكالة شؤون المسجد النبوي بالتعاون مع مقدمي خدمة الإفطار بتنظيم عملية الإفطار.

وتقوم بإعداد الوجبات من خلال أصحاب السفر أو عن طريق شركات الإعاشة المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة لسلامة الصائمين.

كما تقوم بتهيئة جميع السبل للقائمين على تقديمها وتحديد مواقع وضع السفر داخل المسجد وخارجه.

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الأصناف المسموح بدخولها للمسجد النبوي

وبينت وكالة شؤون المسجد النبوي أن الأصناف المسموح بدخولها للمسجد النبوي التمر، واللبن الزبادي، والدقة، والخبز، والفطائر والقهوة والشاي.

وأضافت أن تحضيرها وتقديمها للصائمين يكون وفق الاشتراطات الصحية، مع الحرص على نظافة وتهيئة المسجد النبوي للمصلين.

منع دخول الوجبات السائلة

ومنعت استخدام الوجبات السائلة بأنواعها عدا الماء والقهوة والشاي بالكميات المحددة حفاظاً على نظافة المسجد النبوي، والالتزام بالمواقع المحددة للسفرة.

بالإضافة لمباشرة مقدمي الإفطار للخدمة أو من ينوب عنهم في تفطير الصائمين، ورفع السفرة بالوقت المحدد.

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استقبال موائد الصائمين بعد صلاة العصر

ويتم استقبال موائد الصائمين بعد انتهاء صلاة العصر من خلال أبواب محددة في جميع جهات المسجد النبوي.

وخصصت الوكالة مراقبين ميدانيين يتولون الإشراف على دخول هذه الموائد حتى رفع سفر الإفطار وبقايا الطعام بطريقة منظمة وفي وقت وجيز قبل إقامة الصلاة، بتعاون مشترك بين العاملين في المسجد النبوي وأصحاب السفر.

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3035 سفرة في المسجد النبوي

وبيّن مدير إدارة خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي وليد الجهني، أن عدد السفر داخل المسجد النبوي ما يقارب 3035 سفرة.

وقال إن منها 2160 في قسم الرجال، وأكثر من 870 في قسم النساء.

ويقدر عدد السفر في ساحات المسجد النبوي بأكثر من 650 سفرة بأطوال كبيرة متفاوتة.

230 ألف وجبة

وبيّن أن عدد الوجبات المقدمة 230.156 تقريباً قابلة للزيادة.

ومنها 87.805 وجبة داخل المسجد النبوي، و142.351 وجية بالساحات الخارجية للمسجد النبوي.