منها انحسار أزمة المصارف.. 3 أسباب لمكاسب النفط المتوالية

تواصل – فريق التحرير:

حقق النفط، اليوم الأربعاء، مكاسب عديدة لليوم الثالث، بعد ارتفاع أسعاره في المعاملات الآسيوية المبكرة.

وأثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقًا من شح المعروض، كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

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النفط يحقق مكاسب

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نفط برنت 42 سنتًا، أي 0.5 بالمئة، إلى 79.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا، أي 0.8 بالمئة، إلى 73.79 دولار للبرميل.

3 أسباب لمكاسب النفط المتوالية

ووفق بعض المحللين، فإن أسعار النفط اتجهت لتحقيق مكاسب لثلاثة أسباب رئيسة، وهي:

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توقف تصدير نفط كردستان العراق

وارتفعت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير حوالي 450 ألف برميل يوميًا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

التفاؤل بشأن القطاع المصرفي

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي.

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السحب من مخزونات الخام الأمريكي

وتلقت الأسعار دعمًا أيضًا من سحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في السوق إلى أرقام صادرة عن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء قائلة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت حوالي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار.

وتراجعت مخزونات البنزين حوالي 5.9 مليون برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير حوالي 550 ألف برميل.