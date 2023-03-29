“العمل الدولية”: مئات الآلاف فقدوا وظائفهم بسبب زلزال تركيا وسوريا

تواصل – وكالات:

كشفت منظمة العمل الدولية، أن حوالي 830 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا فقدوا وظائفهم جراء الزلزال الذي ضرب المنطقتين في السادس من فبراير الماضي.

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مئات الآلاف فقدوا وظائفهم

وذكرت المنظمة، في تقريرها الأولي التقييمي حول أثر الزلزال على سوق العمل في المناطق المنكوبة، أمس الثلاثاء، أنه يجب تقديم دعم عاجل للضحايا لتعزيز سبل كسب رزقهم لمنع انزلاقهم إلى الفقر وزيادة عمالة الأطفال.

لافتة إلى أن الزلزال أسهم في جعل نحو 660 ألف شخص غير قادرين على كسب رزقهم، وأكثر من 150 ألف مكان عمل غير صالح للاستعمال.

وحذرت المنظمة من المخاطر المتزايدة على السلامة والصحة الوظيفيتين وعمالة الأطفال.

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خسارة 5.7 مليون دولار شهريًا

ويواجه العمال المتضررون في تركيا خسارة في الدخل يقدر متوسطها بأكثر من 230 دولارًا شهريا لكل فرد.

إلى جانب تأثر نحو 35 ألف مشروع متوسط الحجم وصغير ومتناهي الصغر.

وأدت هذه البطالة المؤقتة إلى خسارة في الدخل تساوي 5.7 مليون دولار شهريًا على الأقل.

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تعزيز فرص العمل

وفي سياق متصل، اعتبر جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن تعزيز فرص العمل يعد أمرًا أساسيًا للاستجابة الناجحة والجامعة للزلزال.

وقال إنه “يمكن للناس أن يبدؤوا في إعادة بناء حياتهم إذا أعادوا بناء سبل كسب رزقهم.. ولكن في كنف ضمان إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل الكريم في عملية التعافي وإعادة البناء”.

وكان زلزال قوي، بلغت قوته 7.7 درجة، قد ضرب فجر السادس من فبراير الماضي، أنحاء في جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وخلّف دمارًا ماديًا ضخمًا.