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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية
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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية
٠٧:٥٢:٥٢ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس: 

أصيب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً أصيب برصاص قوات الاحتلال، في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة، ومحاصرة عدة منازل.

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إطلاق نار على الفلسطينيين

في السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بمدينة جنين، وسط إطلاق نار على الفلسطينيين.

كما هاجم مستوطنون منزلاً في قرية الطيبة شرق رام الله، واعتدوا على سكانه بالضرب، ورش غاز الفلفل، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

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إدانة اقتحام المسجد الأقصى

ومن جهة أخرى، أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي،  عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال.

وأكد معاليه، أن اقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، يعد تصعيداً خطيراً، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، ويتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

كما يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والترتيبات التاريخية الخاصة بالمسجد الأقصى.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات ومضاعفة الجهود لدفع عملية السلام.

وأكد على مواقف مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.

ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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