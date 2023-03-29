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بعد 49 يومًا على زلزال تركيا.. إنقاذ قطة حية من تحت الأنقاض
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بعد 49 يومًا على زلزال تركيا.. إنقاذ قطة حية من تحت الأنقاض

بعد 49 يومًا على زلزال تركيا.. إنقاذ قطة حية من تحت الأنقاض

بعد 49 يومًا على زلزال تركيا.. إنقاذ قطة حية من تحت الأنقاض
٠٧:٣٥:١٢ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق إنقاذ مختصة من انتشال القطة “هان” من تحت أنقاض مبنى مدمر بفعل الزلزال بعد 49 يومًا على وقوعه جنوب تركيا.

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القطة ظلت تحت الأنقاض

وفي حديثها للأناضول، قالت نيدا دينا (36 عامًا) صاحبة القطة إن منزلها الواقع ضمن مبنى مكون من 11 طابقًا بولاية قهرمان مرعش انهار بفعل الزلزال.

وأوضحت دينا أن المبنى الواقع في حي “أون إيكي شباط” انهار بالكامل جراء الزلزال الذي وقع في 6 فبراير، وأن القطة ظلت تحت أنقاضه.

وبينت أنها لم تغادر المنطقة وأنها مكثت داخل سيارتها بجوار أنقاض منزلها للبحث عن قطتها، معربة عن سعادتها من انتشال “هان” حية في اليوم الـ49.

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لم أفقد الأمل

وقالت دينا: “لم أفقد الأمل أبدًا حتى اللحظة الأخيرة، والعثور عليها (القطة) بمثابة معجزة لا تصدق”.

وعن حالتها الصحية، أفادت: “نقلناها إلى الطبيب البيطري، وكانت قدمها بحالة سيئة، وهي تواصل حاليا تلقي العلاج”.

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