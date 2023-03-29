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توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وسماء غائمة على 5 مناطق

توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وسماء غائمة على 5 مناطق

توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وسماء غائمة على 5 مناطق
٠٦:٢٧:٤٣ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء – بمشيئة الله تعالى -، رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف.

كما توقع سماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 10 – 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الطقس رياح نشطة سماء غائمة

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