3 أطعمة تسبب النقرس.. تجنبها في رمضان

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تظهر أعراض النقرس، غالبا، دون أي تحذير مسبق، ويكون أبرزها الألم والتورم في مفصل واحد أو أكثر، وغالبًا ما يؤثر في المفصل الأقرب لإصبع القدم الكبير أولا.

نوبات النقرس ويؤدي التورم في المفصل المصاب وحوله إلى صعوبة ممارسة الأنشطة اليومية، وبمجرد أن تهدأ الأعراض، يمكن أن تتبع نوبات النقرس فترات طويلة من الهدوء، حسب “اليوم”.

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اللحوم والأسماك

وارتبط مرض النقرس، في أذهان العامة، بمأكولات محددة، أبرزها اللحوم والأسماك، في حين أن أطعمة أخرى، تبدو صحية، إلا أنها تؤدي إلى حدوث نفس المرض المؤلم، بسبب محتواها العالي من البيورين.

تناول الشوفان بحذر

رغم أن الشوفان يعتبر أحد العناصر الغذائية الشهيرة، التي يعتمد عليه في وجبة السحور خلال شهر رمضان، إلا أن الاعتدال في تناوله يكون أكثر أمنا، حيث أوضحت جمعية النقرس البريطانية، أن الشوفان يحتوي على نسبة عالية من البيورين بشكل مدهش تصل إلى 50-150 مجم لكل 100 جرام.

البازلاء والفاصوليا

وإذا كان نظامك الغذائي ونمط حياتك يزيدان من كمية حمض البوليك التي تنتجها، فستكون أكثر عرضة للإصابة بالنقرس، وفقًا لما نقله موقع “ديلي إكسبريس”.

وتعد البازلاء، والفاصوليا، وكذلك فول الصويا، من الأطعمة التي تتسبب في زيادة معدل البوليك في مجرى الدم، مما ينتج التهاب المفاصل.