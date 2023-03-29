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تزامنا مع رمضان.. أسواق الخضار والفواكه بالقصيم تشهد وفرة في العرض وتنوع بالأصناف
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تزامنا مع رمضان.. أسواق الخضار والفواكه بالقصيم تشهد وفرة في العرض وتنوع بالأصناف

تزامنا مع رمضان.. أسواق الخضار والفواكه بالقصيم تشهد وفرة في العرض وتنوع بالأصناف

تزامنا مع رمضان.. أسواق الخضار والفواكه بالقصيم تشهد وفرة في العرض وتنوع بالأصناف
٠٦:١٦:٣١ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهد أسواق الخضار والفواكه بمنطقة القصيم وفرة كبيرة في العرض والتنوع في الأصناف، وسط إقبال كبير من الأهالي والمقيمين؛ لشراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه بعد دخول شهر رمضان المبارك.

وفرة المعروض

ورصدت وكالة الأنباء “واس” خلال جولتها على أسواق الخضار والفواكه بالقصيم وفرة في المعروض من الفاكهة والخضروات بأنواعها المختلفة التي تشهد إقبالاً من قبل المستهلكين.

الاشتراطات الصحية

وفي الوقت نفسه، تستمر المتابعة من الجهات الخدمية والرقابية على أسواق ومحال بيع الفاكهة والخضروات للحفاظ على جودة المعروض وتوفره، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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جولات رقابية في عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير عن استمرار الجولات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة المتعلقة بالغذاء.

وأوضحت أنه يتم التأكد من سلامة المنتجات المستخدمة والأدوات، كما تم مصادرة 30 كجم من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وأضافت أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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