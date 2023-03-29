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بالخطوات.. طريقة تشغيل ميزة عزل الصوت بهواتف أيفون
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بالخطوات.. طريقة تشغيل ميزة عزل الصوت بهواتف أيفون

بالخطوات.. طريقة تشغيل ميزة عزل الصوت بهواتف أيفون

بالخطوات.. طريقة تشغيل ميزة عزل الصوت بهواتف أيفون
٠٥:٤٨:٠٤ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتميز أجهزة أيفون بالعديد من الخصائص الرائعة، ومع نظام التشغيل iOS 15 ، أضافت أبل عزل الصوت إلى أجهزة أيفون.

وتتيح هذه الخاصية إمكانية إجراء مكالمات أكثر وضوحًا.

وهناك خياران بهواتف آيفون، هما عزل الصوت وطيف واسع، ويقوم عزل الصوت بقمع ضوضاء الخلفية وتحسين صوتك حتى تتمكن من إجراء مكالمات أوضح.

بينما يفعل الطيف الواسع العكس تماماً، وعند تشغيله، يؤكد الطيف الواسع على الضوضاء المحيطة ، بحيث يمكنك سماع الدردشة التي تحدث في الخلفية.

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كيفية تشغيل عزل الصوت

-قم بإجراء مكالمة على جهاز أيفون الخاص بك. يمكن أن تكون إما مكالمة هاتفية أو FaceTime أو مكالمة WhatsApp.

– الآن ، اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا من الشاشة للوصول إلى مركز التحكم. ولكن ، إذا كان لديك أيفون SE (2022) ، فاسحب لأعلى من أسفل الشاشة للوصول إلى مركز التحكم.

– في مركز التحكم ، حدد موقع لوحة “وضع الميكروفون” في الزاوية اليمنى العليا.

– اضغط على لوحة “وضع الميكروفون” ، وستظهر قائمة.

– من القائمة ، حدد “عزل الصوت” لتنشيط هذه الميزة.

– الآن ، سيتم تقليل الضوضاء المحيطة في الخلفية ، لذلك سيسمع الشخص الموجود على الطرف الآخر أنك تتحدث بوضوح. ولكن ، إذا كان لديك أشخاص في الخلفية يتحدثون ، وتريد منهم أن يتناغموا ، يمكنك التبديل إلى وضع الطيف الواسع.

– لتمكين الطيف الواسع ، اتبع نفس الخطوات ، وافتح قائمة “وضع الميكروفون” ، هناك ، حدد “طيف واسع”.

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الآيفون مزايا هواتف الآيفون ميزة عزل الصوت هواتف الآيفون

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