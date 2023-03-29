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حشود من المصلين يصطفون لصلاة التراويح بمسجد في برمنجهام البريطانية
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حشود من المصلين يصطفون لصلاة التراويح بمسجد في برمنجهام البريطانية

حشود من المصلين يصطفون لصلاة التراويح بمسجد في برمنجهام البريطانية

حشود من المصلين يصطفون لصلاة التراويح بمسجد في برمنجهام البريطانية
٠٦:١٧:٥٢ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد “تويتر” أمس الثلاثاء، مقطع فيديو، أظهر حشودا من المصلين يصطفون لصلاة التراويح، بمسجد الأمانة، بمدينة برمنجهام في بريطانيا.

تزايد أعداد المسلمين

وشاركت حسابات عبر “تويتر”، على نطاق واسع، بداية صلاة التراويح في المدينة البريطانية برمنجهام “بيرمنغهام”، التي يتزايد فيها أعداد المسلمين مؤخرا، كما هو الحال في معظم مدن بريطانيا.

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نادي أستون فيلا

وعلى الصعيد ذاته، أصبح أستون فيلا الإنجليزي، رابع نادي إنجليزي يقيم حفل إفطار جماعي خلال شهر رمضان المبارك، على أرض ملعب الفريق فيلا بارك.

وكان تشيلسي إلى جانب ناديين آخرين سباقين إلى اتخاذ الخطوة التي وصفت بالتاريخية في الدوري الإنجليزي.

مشروع الخيمة الرمضانية

وقال أستون فيلا في بيان رسمي: “الإفطار المفتوح هو المبادرة الرئيسة لمشروع الخيمة الرمضانية، ما يزيد من الانسجام المجتمعي والانتماء وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار”.

وأضاف: “سيقام الإفطار الجماعي يوم الأربعاء 5 أبريل، تحت إشراف فيلا بارك الشريك في برمنجهام للإفطار المفتوح لمشروع الخيمة الرمضانية”.

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المسلمون في بريطانيا صلاة التراويح في بريطانيا مدينة برمنجهام مسجد الأمانة

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