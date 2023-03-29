“شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن”.. قصة بدء الوحي

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أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن النبي ﷺ كان قد حبب إليه الخلوة، في مبدأ أيامه قبل النبوة، وهذا ما يسمونه بالإرهاص قبل النبوة.

خلوة النبي ﷺ

وكان النبي ﷺ، يأتي إلى زوجه خديجة، حسب ما أفاد به فوزان، فتعطيه ما يقتات به لمدة طويلة، فيذهب إلى غار حراء، برأس جبل النور، فيجلس فيه ويتعبد، ويذكر ربه، وهذا الغار متجه إلى الكعبة، ومنه يمكن رؤيتها، فكان النبي ﷺ يجلس فيه ويخلو بربه، في الأيام ذات العدد.

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بداية الوحي

وتابع الفوزان أنه بينما كان النبي ﷺ في الغار، جاءه جبريل عليه السلام، فضمه وقال اقرأ، فقال لست بقارئ، يعني “لا أحسن القراءة”، فضمه ثانية وقال اقرأ، حتى بلغ منه الجهد، فقال النبي ﷺ لست بقاري، فضمه الثالثة وقال: “اقرأ بسم ربك الذي خلق”.

إن الله لن يضيعك

فأخذها النبي ﷺ وذهب إلى زوجه وهو يرتجف، وروى لها ما كان، فقالت: لا والله إن الله لن يضيعك، فإنك لتصل الرحم، وتحمل الكَل، وتعين على نوائب الدهر.

واستدلت رضي الله عنها بخصاله الطيبة، على أن الله لن يضبيعه، وسيحفظه.