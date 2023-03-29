معتمر روسي يشيد بالخدمات والتنظيم في المسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

أشاد معتمر شاب، من الجنسية الروسية، بجودة الخدمات المقدمة، وبراعة التنظيم، في المسجد الحرام، مهنئا جميع المسلمين بقدوم شهر رمضان المبارك.

خدمات تفوق الوصف

وقال المعتمر الروسي، في لقاء مصور، بثته قناة “العربية” إنه قدم من روسيا لأداء العمرة، موردا الخدمات المقدمة للمعتمرين تفوق الوصف.

كما أن التنظيم السلس للذهاب إلى المسجد الحرام ظهر بشكل جميل.

وقدم المعتمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين، والمملكة، والجهات المشرفة على التنظيم في المسجد الحرام.

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ملايين التصاريح للعمرة

وفي سياق متصل، بلغ عدد التصاريح الصادرة عن طريق تطبيقي “نسك” و”توكلنا” أكثر من مليونين و800 ألف تصريح.

يأتي هذا فيما يستمر توافد المعتمرين والزوار على مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وعملت إدارة المطار على تحويل المزيد من رحلات شركات الطيران الأجنبية المنتظمة ذات الحمولة الكبيرة من الصالة الشمالية إلى مجمع صالات الحج والعمرة، وذلك فق الطاقة الاستيعابية.

كما يستمر المعتمرون في التوافد عبر الرحلات الدولية والداخلية إلى المطار.