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لصحة الطفل الصائم.. أكلات مهمة في وجبتي السحور والإفطار

لصحة الطفل الصائم.. أكلات مهمة في وجبتي السحور والإفطار

لصحة الطفل الصائم.. أكلات مهمة في وجبتي السحور والإفطار
٠٥:٢٨:٠٣ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء الصحة، على أهمية تضمين وجبتي السحور والإفطار العناصر الغذائية اللازمة لصحة الطفل الصائم.

وحسب ما ذكره موقع helthy نقدم لكم بعض الأكلات الصحية للطفل الصائم وهى:

أطعمة صحية على الإفطار

1- ينصح بتناول طفلك للتمر في وجبة الإفطار وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من فقر الدم ، كما تساعد على التركيز والنشاط.

2- الاهتمام بوضع اللحوم أو الدواجن في وجبة الإفطار، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على تعزيز صحة الجسم وتقوية العظام ونمو الأطفال.

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3- الشوربة من الأطباق المهمة على سفرة الطعام ومهمة لصحة طفلك وتقوية جسمه وعضلاته كما انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز مناعة طفلك.

أطعمة صحية على السحور

4- من أساسيات الإفطار طبق السلطة الغنى بالخضراوات المختلفة والتي تتميز باحتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة الهامة لصحة الأطفال.

5- في وجبة السحور يجب تشجيع الطفل على تناول منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب وكذلك البيض فهي أطعمة غنية بالفيتامينات الهامة لصحة طفلك.

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الكلمات الدلالية:
الإفطار السحور الصيام الطفل الصائم رمضان وجبة الإفطار وجبة السحور

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