الكوارث تترى على أمريكا.. غرق عبارة تحمل 1400 طن من الميثانول السام

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هرعت فرق الطوارئ الأمريكية، إلى موقع بالقرب من مدينة لويفل، في ولاية كنتاكي، إثر غرق عبارة في نهر أوهايو، تحمل أكثر من 1400 طن من الميثانول السام.

أسفل جسر بنهر أوهايو

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، غرق العبارة الضخمة، التي توقفت أسفل جسر على نهر أوهايو، ومالت على جانبها، مما أدى إلى تسرب المواد التي كانت تحملها.

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بعد كارثة أوهايو.. انفجار مصنع للمواد الكيميائية في تكساس

تسمم النهر

وحاولت فرق الطوارئ، بولاية كنتاكي الأمريكية، السيطرة على العبارة الغارقة، والحيلولة دون تسرب المواد السامة، وسط مخاوف من تسمم مياه النهر، الذي قد يؤدي لموت الأحياء البحرية.

أوهايو وتكساس

وفي وقت سابق، تداول رواد ومتابعو السوشيال ميديا عبر موقع تويتر، مقطع فيديو، قيل إنه لانفجار ضخم وقع في مدينة تكساس الأمريكية.

مصنع للمواد الكيميائية

وأظهر الفيديو، الذي يجمع عدة لقطات من جهات مختلفة، حريقا ضخما اندلع في مصنع للمواد الكيميائية، نتج عنه تصاعد الدخان الأسود الكثيف، واشتعال النيران بقوة في محيط المصنع.

وفي أوهايو، تسبب انفجار قطار في تسرب لمواد سامة، فيما أعرب سكان المنطقة عن قلقهم من أن هذه الأعراض الجديدة مرتبطة بالمواد الكيميائية، التي تسربت بعد خروج القطار عن مساره قبل انفجاره.