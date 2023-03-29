ليلة 7 رمضان.. حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري تتجاوز نصف مليار ريال

تواصل – واس:

تخطت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري التابعة لمنصة جود الإسكان مساء هذا اليوم حاجز 500 مليون ريال، متجاوزةً بذلك نصف القيمة المستهدفة للحملة، والبالغة مليار ريال في سابع ليالي الشهر الفضيل.

جاءت هذه العطاءات الكريمة منذ لحظة قرع الجرس في أول أيام الشهر الكريم، امتدادا لتدشين الحملة بدعم سخيّ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بقيمة 150 مليون ريال.

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وتوالت بعد ذلك أشكال الدعم والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، وكبار المانحين، وأهالي الجود من عموم أفراد المجتمع.

تدشين أعمال الحملة

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة stc، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وشاشة mbc والعربية للإعلانات.

وتضاعفت العطاءات من شركاء المبادرة وكبار المانحين، حيث ساهمت الهيئة العامة للأوقاف بـ 10% من قيمة كل مساهمة، بقيمة تبلغ 100 مليون ريال، فيما أعلن رجل الأعمال عبدالله العثيم عن اكتتابه في الحملة بقيمة 100 مليون ريال في سبيل تمكين الأسر الأشد حاجة من تحقيق الأمان السكني.

وأعلنت مجموعة عجلان وإخوانه وخزام للتطوير العقاري عن الاكتتاب في المنصة بقيمة 50 مليون ريال لكل منهما، وأعلن رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف عن مساهمته وإخوانه بمبلغ 30 مليون ريال.

كما هلّت مساهمات كريمة بقيمة 10 مليون ريال عن كل مساهمة، من كل من سمو القابضة، ومجموعة سليمان الحبيب الطبية، وشركة بن جار الله، في إطار مساعي الحملة لتغطية الاحتياج السكني للأسر شديدة الحاجة حول المملكة.

نموذج مبتكر

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.

أسهم استثمارية

يُذكر أن حملة اكتتاب جود صُممت لتحاكي في أسلوبها الاكتتاب في الأسهم الاستثمارية، حيث طرحت في إطار الحملة 100 مليون سهم، بقيمة مالية تبلغ مليار ريال، تحت شعار سهمك أخضر مدى الحياة، بعوائد خيرية واجتماعية تضمن تحقيق قيم التكافل والتراحم، وتدعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع.

وتعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر المحتاجة، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

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