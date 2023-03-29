عاجل.. زلزال يضرب جنوب إيطاليا مجددا

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ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات بمقياس ريختر، منذ قليل، منطقة جنوب إيطاليا، وتحديدا، منطقة كامبوباسو بمقاطعة موليزي جنوب شرقي إيطاليا.

بعمق 23 كم

وأفاد المعهد الوطني لفيزياء الأرض وعلم البراكين في إيطاليا برصد زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر، وكانت بؤرة الزلزال بعمق 23 كيلومترا.

وشعر سكان مقاطعتي أبروتسو وكامبانيا بالزلزال.

فيما أعلنت هيئات الطوارئ الإيطالية أنها لم تتلق طلبات المساعدة من السكان أو بلاغات بوقوع دمار في منطقة الزلزال.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، تسجيل زلزال بلغت شدته 5 درجات وسط إيطاليا، كما أشارت وسائل إعلام.

على عمق 2 كيلومتر

وذكر المركز في موقعه على الإنترنت أن الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر، في حين يقع مركزه على مسافة 27 كيلومترا شمال غربي بيروجيا بإيطاليا، حسب “الإمارات اليوم”.

164 ألف نسمة

يشار إلى أن مدينة بيروجيا تقع في وسط إيطاليا، وهي عاصمة إقليم أومبريا، ويمر فيها نهر التيفيري، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 164 ألفا وتبعد 170 كيلومترا شمالي روما.