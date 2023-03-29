تدشين برنامج خادم الحرمين في المالديف والبوسنة والهرسك والسودان

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية المالديف، وذلك بمقر المركز الإسلامي في العاصمة ماليه.

حضور المسؤولين

وحضر التدشين وزير الدولة للشؤون الإسلامية المالديفي أنيل محمد، وسفير المملكة لدى جمهورية المالديف أ.مترك الدوسري، والملحق الديني في جمهورية الهند أ.بدر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية.

البوسنة والهرسك

وفي الوقت نفسه، دشنت الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ في دولة الجبل الأسود.

وذلك بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة بالبوسنة والهرسك الشيخ عامر بن بنوان العنزي ونائب رئيس المشيخة الإسلامية للعلاقات والمساعدات الإنسانية بهلول كانكي، ونائب الرئيس للشؤون الإنسانية سدمير حجيج، وعدد من المسؤولين بالمشيخة.

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برنامج خادم الحرمين بالسودان

كما دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في السودان، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني الدكتور عبدالعاطي أحمد عباس، وسفير المملكة لدى السودان أ.علي بن حسن جعفر، والملحق الديني بالسفارة أ.عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة بمناسبة شهر رمضان المبارك.