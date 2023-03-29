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التعاون “الإسلامي” و “الخليجي” يدينان اقتحام الأقصى: تصعيد خطير
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التعاون “الإسلامي” و “الخليجي” يدينان اقتحام الأقصى: تصعيد خطير

التعاون “الإسلامي” و “الخليجي” يدينان اقتحام الأقصى: تصعيد خطير

التعاون “الإسلامي” و “الخليجي” يدينان اقتحام الأقصى: تصعيد خطير
٠٤:٢٨:٢٤ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أدان مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، اقتحام مستوطنين للمسجد القصى تحت حماية شرطة الاحتلال، مؤكدين أن هذه الممارسات تصعيد خطير.

التعاون الخليجي

وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال.

وأكد، أن اقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، يعد تصعيداً خطيراً، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، ويتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

انتهاك سافر للقانون الدولي

كما يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والترتيبات التاريخية الخاصة بالمسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات ومضاعفة الجهود لدفع عملية السلام، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

التعاون الإسلامي

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، واستمرار اعتداءاتهم اليومية على المواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت المنظمة هذا التصعيد الخطير اعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مكان عبادة خالص للمسلمين

وجددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعية أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الضغط على الاحتلال، قوة الاحتلال، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى.

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الكلمات الدلالية:
اقتحام الاقصى الاحتلال التعاون الاسلامي التعاون الخليجي فلسطين

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