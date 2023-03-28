رئيس حكومة إسكتلندا الجديد حمزة يوسف يؤم أفرد عائلته في الصلاة بمقر رئاسة الحكومة

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نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور لرئيس حكومة إسكتلندا الجديد حمزة يوسف، وهو يؤم أفرد عائلته في الصلاة بمقر رئاسة الحكومة في أول ليلة يقضيها هناك بعد انتقاله رفقة عائلته عقب توليه المنصب.

أول مسلم يحكم اسكتلندا

وانتُخب وزير الصحة الاسكتلندي، حمزة يوسف، أول أمس الاثنين، رئيسًا للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة إسكتلندا، في تاريخها والمملكة المتحدة.

وبوصول يوسف (37 عامًا)، وهو مسلم من أصول باكستانية، إلى منصب رئيس وزراء اسكتلندا، سيكون أيضًا أول شخص من أقلية عرقية يتولى هذا المنصب في إحدى الحكومات المفوضة التابعة للمملكة المتحدة، وأول مسلم يقود أيضًا حزبًا كبيرًا في البلاد.

ونافس على منصب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي بجانب يوسف، كل من وزيرة المالية كيت فوربس، ووزيرة سلامة المجتمع السابق آش ريغان.

وحصل يوسف في الجولة الأولى من التصويت على 48.2 بالمئة من الأصوات، تليه فوربس التي حصلت على 40.7 بالمئة، وآش ريغان بنحو 11.1 بالمئة، بحسب الحزب الوطني الأسكتلندي.

وحسم يوسف الجولة الثانية بفوزه بنسبة 52.1 بالمئة، بينما حصلت فوربس على 47.9 بالمئة من الأصوات.

وعلق الحزب الوطني الاسكتلندي على النتيجة على تويتر قائلا: “تهانينا لانتخاب حمزة يوسف زعيما جديدا للحزب الوطني الأسكتلندي ورئيسًا للحكومة في اسكتلندا، دعونا نواصل معا بناء اسكتلندا أفضل”، وفقًا لـ”الأناضول”

ومن المقرر أن يخلف يوسف، نيكولا ستارجون التي استقالت في مارس الماضي من منصب رئيسة الوزراء وكذلك قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي.

وانضم يوسف إلى الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2005، و كان أيضًا أول وزير من جنوب آسيا، وأول وزير مسلم في مجلس الوزراء يخدم في الحكومة الاسكتلندية.

وفي مايو/ 2011، تم انتخاب يوسف لعضوية البرلمان الاسكتلندي كعضو إضافي لمنطقة غلاسكو عندما كان عمره 26 عامًا، ليصبح آنذاك أصغر نائب ينتخب لعضوية البرلمان الاسكتلندي.

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الشخص المناسب

وفي حديث إلى صحيفة “صنداي ميل” البريطانية، قال حمزة يوسف إنه عانى من “مشاعر متقلبة”، منذ أن أعلنت ستورجون استقالتها، الأربعاء، لكنه أعرب عن ثقته بأنه “الشخص المناسب” ليحل محلها.

وأضاف: “عليك أن ترشح نفسك إذا كنت تعتقد أنك الشخص الأنسب لهذا المنصب. وأنا كذلك. هذا أرفع منصب في البلاد، وهو بحاجة إلى شخص لديه خبرة”، وفقًا لـ”الشرق بلومبرج”.

وأشار يوسف وهو أب لطفلين، ويبلغ من العمر 37 عامًا، إلى أنه سيستغل خبرته في مجلس الوزراء لمواصلة النضال من أجل المساواة، وسيتجاوز “الانقسام”، لتوحيد حزبه والدولة.

وتعهّد عضو البرلمان الاسكتلندي عن دائرة جلاسكو بولوك، بالتصدي لمحاولات حكومة المملكة المتحدة لـ”تجاوز” التشريعات الاسكتلندية، مشيرًا إلى رفض برلمان “وستمنستر” مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام.

وشدد على أنه ليس مرشحًا يهدف إلى الاستمرارية، وإنما أراد إضفاء المزيد من شخصيته على السباق.

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