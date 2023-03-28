حرب تصريحات تشتعل بين بايدن ونتنياهو.. ماذا يحدث؟

تواصل- فريق التحرير:

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسار حكومة الاحتلال وخاصة رئيسها “نتنياهو”، مؤكدًا أنه لا يمكنه دعوة الأخير إلى زيارة البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، إن حكومة الاحتلال التي تواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية الذي “جمّد” مؤخرا، لا يمكنها “مواصلة هذا المسار”.

نتنياهو لن يدخل البيت الأبيض

وأضاف “بايدن” في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إنه يأمل في أن يتراجع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية الذي أثار أزمة سياسية لحكومته واحتجاجات في دولة الاحتلال.

وتابع “بايدن”: “لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني أفهمت موقفي”، موضحا من جهة أخرى أنه لا يعتزم “في المدى القريب” دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.

نتنياهو يرد

ولم تمر هذه التصريحات على نتنياهو دون رد، حيث قال، إن دولة الاحتلال ذات سيادة لا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: “الدولة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء”، حسب قوله.

وأشار إلى أن حكومته تسعى جاهدة لإجراء الإصلاحات “عبر توافق واسع”.

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