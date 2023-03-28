الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
حرب تصريحات تشتعل بين بايدن ونتنياهو.. ماذا يحدث؟
“آتنا في الدنيا حسنة”.. دعاء مأثور عن النبي ﷺ
مواقيت السحور والإفطار 7 رمضان.. أهالي هذه المنطقة أول من يتناولون الإفطار
“مدني الخبر” ينتشل شخصًا سقط في غرفة تمديدات أرضية
سلطة الفواكه والخضروات.. أفكار صحية لوجبات السحور
خالد النمر يحذر من تناول “السوبيا” بعد مرور هذا الوقت على إعدادها

الرئيسية

 /

دولي

 /

حرب تصريحات تشتعل بين بايدن ونتنياهو.. ماذا يحدث؟

حرب تصريحات تشتعل بين بايدن ونتنياهو.. ماذا يحدث؟

حرب تصريحات تشتعل بين بايدن ونتنياهو.. ماذا يحدث؟
٠٢:٥٢:٣٠ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسار حكومة الاحتلال وخاصة رئيسها “نتنياهو”، مؤكدًا أنه لا يمكنه دعوة الأخير إلى زيارة البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، إن حكومة الاحتلال التي تواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية الذي “جمّد” مؤخرا، لا يمكنها “مواصلة هذا المسار”.

نتنياهو لن يدخل البيت الأبيض

وأضاف “بايدن” في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إنه يأمل في أن يتراجع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية الذي أثار أزمة سياسية لحكومته واحتجاجات في دولة الاحتلال.

وتابع “بايدن”: “لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني أفهمت موقفي”، موضحا من جهة أخرى أنه لا يعتزم “في المدى القريب” دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.

نتنياهو يرد

ولم تمر هذه التصريحات على  نتنياهو دون رد، حيث قال، إن دولة الاحتلال ذات سيادة لا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: “الدولة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء”، حسب قوله.

وأشار إلى أن حكومته تسعى جاهدة لإجراء الإصلاحات “عبر توافق واسع”.

اقرأ أيضا

وصفها بالبغيضة.. بايدن يطالب بتفعيل هذا القرار عقب مقتل أطفال في هجوم على مدرسة

 

الكلمات الدلالية:
اسرائيل الاحتلال امريكا بايدن نتنياهو

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الصدر يطالب إيران بكبح جماح الإطار التنسيقي الموالي لها في العراق

وزير الصدر يطالب إيران بكبح جماح الإطار التنسيقي الموالي لها في العراق

١٢:٤٩ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
صور متداولة لمشاركة جنود روس في القتال إلى جانب بشار الأسد

صور متداولة لمشاركة جنود روس في القتال إلى جانب بشار الأسد

١١:٣٥ م، السبت، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٥
كاميرات مراقبة لجميع الكنائس بمصر وإسرائيل غير متورطة

كاميرات مراقبة لجميع الكنائس بمصر وإسرائيل غير متورطة

٠٨:٤٨ ص، الثلاثاء، ٠٤ يناير ٢٠١١
المملكة تدشن مشروع بناء 500 وحدة سكنية لأقلية الروهينجا ببنجلاديش

المملكة تدشن مشروع بناء 500 وحدة سكنية لأقلية الروهينجا ببنجلاديش

١١:١٥ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *