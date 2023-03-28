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“مدني الخبر” ينتشل شخصًا سقط في غرفة تمديدات أرضية
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مدني الرياض يحرر يد طفلة علقت في قطعة معدنية

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“مدني الخبر” ينتشل شخصًا سقط في غرفة تمديدات أرضية

“مدني الخبر” ينتشل شخصًا سقط في غرفة تمديدات أرضية

“مدني الخبر” ينتشل شخصًا سقط في غرفة تمديدات أرضية
٠٢:٣٢:١٠ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشر مدني الخبر بلاغًا عن سقوط شخص في غرفة تمديدات أرضية.

وأعلن “الدفاع المدني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إخراج الشخص من غرفة التمديدات الأرضية وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الثلاثاء، تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية.

تحرير يد الطفلة بنجاح

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن مدني الرياض تمكن من تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى”.

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تحرير إصبع مواطن علق بخاتم

وقبل أشهر، تمكَّنت فرق الدفاع المدني، من تحرير يد مواطن علق بإصبعه خاتم لمدة 16 عاماً، في منطقة شرورة، وذلك باستخدام المعدات اللازمة.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً للمواطن بعد تحرير الخاتم من إصبعه، مؤكداً أنه بصحة جيدة.

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