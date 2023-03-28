سلطة الفواكه والخضروات.. أفكار صحية لوجبات السحور

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تحتوي الخضراوات والفواكه، على كميات من العناصر الغذائية المطلوبة، سواء السعرات الحرارية، أو السكريات.

كما أنها تحتوي على الألياف منها ما يساعد على الشعور بالشبع.

أهم الفواكه على السحور

كما يوجد كمية كبيرة من الماء في بعض الفواكه والخضراوات، ومن ثم تساهم في ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش خلال الصيام، والفواكه المرطبة للجسم مثل:

– البطيخ

– الفراولة

– الجريب فروت

ومن الخضراوات:

– الخيار

– الطماطم

– الفلفل الأخضر

– الخس

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أفكار صحية

وهناك بعض الأنواع التي تجعل من وجبة السحور صحية:

سلطة الفواكه التي تحتوي على: الخوخ، والمشمش، والفراولة، والبرتقال، كما يمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض لسلطة الفواكه، أو إضافة القليل من الزبادي.

أما عن الخضراوات، فمن الممكن إعداد سلطة من العديد من الأنواع، وأبرزها الخيار، والخس، والكرفس، والسبانخ، والجزر، وأيضا بإضافة القليل من الملح والليمون والخل.

ويمكن الاستعانة بخبز الشوفان مع السلطة، وأيضا البيض أو البطاطس المسلوق، وكذلك الجبن قليل الملح.