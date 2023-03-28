خالد النمر يحذر من تناول “السوبيا” بعد مرور هذا الوقت على إعدادها

تواصل- فريق التحرير:

على الرغم من أن مشروب السوبيا يعد من أبرز المشروبات التي تتواجد على مائدة شهر رمضان المبارك، إلا أن هناك تحذيرات من تناولها بعد أكثر من 24 ساعة على إعدادها.

وفي هذا الإطار، حذّر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من تناول مشروب السوبيا في حال زاد وقت إعدادها عن 24 ساعة، كذلك عند حفظها في ظروف غير مناسبة لأن هذا الأمر يزيد من خطر تعرضه للتلوث.

هل مشروب السوبيا ضار

وكشف الدكتور خالد النمر، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يجب على المواطنين شراء السوبيا من الباعة المتجولين، معللا ذلك بأن المشروب يجب أن يخضع لمعايير الفحص والمقاييس التابعة لهيئة الغذاء والدواء.

وقال في تغريدته :”لاتشتري السوبيا من الباعة المتجولين ولا مما لم يتم فحصه ومطابقته لمقاييس الغذاء السعودية حيث إن زيادة وقت (إعداد) السوبيا عن 24 ساعة وحفظها في ظروف غير مناسبة يزيد من نسبة تلوثها”.

إرشادات هيئة الغذاء والدواء

بدورها تواصل هيئة الغذاء والدواء توضيح بعض الإرشادات الصحية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر للمواطنين في شهر رمضان المبارك وشملت:

1- تجنب شراء الأطعمة المجمدة إذا كان التغليف تالفًا أو ممزقًا.

2- تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة أو الصدئة أو المفتوحة.

3- تجنب تناول الأطعمة التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الملح مثل البيتزا والشوربة، الأطعمة المقلية والمعكرونة سريعة التحضير.

4- مراقبة الحد الأقصى من الاستهلاك اليومي من الكافيين والذي يساوي 400 ملجم.

5- مراقبة السعرات الحرارية عند تناول الأطعمة على مائدة رمضان.

6- تجنب تناول العصائر التي تعارض عمل أدوية الكوليسترول.

7- تجنب تناول الأطعمة التي تفرط أو تقلل من سيولة الدم عند تناول الأدوية مثل الثوم والزنجبيل والخضروات الورقية والكبدة والجريب فروت.

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