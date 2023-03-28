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مدني الرياض يحرر يد طفلة علقت في قطعة معدنية

مدني الرياض يحرر يد طفلة علقت في قطعة معدنية

مدني الرياض يحرر يد طفلة علقت في قطعة معدنية
٠٢:١٤:٣٧ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الثلاثاء، تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية.

تحرير يد الطفلة بنجاح

وأضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن مدني الرياض تمكن من تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى”.

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تحرير إصبع مواطن علق بخاتم

وقبل أشهر، تمكَّنت فرق الدفاع المدني، من تحرير يد مواطن علق بإصبعه خاتم لمدة 16 عاماً، في منطقة شرورة، وذلك باستخدام المعدات اللازمة.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً للمواطن بعد تحرير الخاتم من إصبعه، مؤكداً أنه بصحة جيدة.

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أخبار السعودية الدفاع المدني الرياض تحرير يد طفلة

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