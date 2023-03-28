بدوام جزئي وكلي.. تقويم التعليم تعلن عن وظائف لكافة التخصصات

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “مراكز قياس” عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدوام جزئي، وكامل، لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:

وظائف بدوام كامل:

– باحث أكاديمي

– أخصائي تطوير تنظيمي

– أخصائي اختبارات لغوية

– أخصائي اختبارات وقياس

– مساعد تعليمي

– أخصائي تقويم مدرسي

– مدير مشاريع

– أخصائي مشاريع

– أخصائي مشاريع

التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية

– إدارة الأعمال

– اللغة الإنجليزية

– اللغة العربية

– التربية

– مناهج البحث

– الإحصاء

– القياس والتقويم

– القيادة والسياسة التربوية

– التخصصات العلمية التربوية

– كافة التخصصات الأخرى

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وظائف بدوام جزئي:

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الرياض)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (مكة المكرمة)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (المدينة المنورة)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (جدة)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الطائف)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الدمام)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (شقراء)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (رفحاء)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الخفجي)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (تيماء)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (نجران)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (جازان)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (القريات)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (تربة)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (تثليث)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الخرمة)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (يدمة)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (رنية)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (المهد)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (العلا)

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (شرورة)

التخصصات المطلوبة:

الثانوية والدبلوم والبكالوريوس – كافة التخصصات مطلوبة (الأفضلية لحملة البكالوريوس).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا علماً بأنه سوف تصل رسائل نصية لمن يتم ترشيحه واختياره موضحاً بها بقية التعليمات.