بدوام جزئي وكلي.. تقويم التعليم تعلن عن وظائف لكافة التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “مراكز قياس” عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدوام جزئي، وكامل، لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:
وظائف بدوام كامل:
– باحث أكاديمي
– أخصائي تطوير تنظيمي
– أخصائي اختبارات لغوية
– أخصائي اختبارات وقياس
– مساعد تعليمي
– أخصائي تقويم مدرسي
– مدير مشاريع
– أخصائي مشاريع
– أخصائي مشاريع
التخصصات المطلوبة:
– الموارد البشرية
– إدارة الأعمال
– اللغة الإنجليزية
– اللغة العربية
– التربية
– مناهج البحث
– الإحصاء
– القياس والتقويم
– القيادة والسياسة التربوية
– التخصصات العلمية التربوية
– كافة التخصصات الأخرى
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وظائف بدوام جزئي:
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الرياض)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (مكة المكرمة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (المدينة المنورة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (جدة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الطائف)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الدمام)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (شقراء)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (رفحاء)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الخفجي)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (تيماء)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (نجران)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (جازان)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (القريات)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (تربة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (تثليث)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الخرمة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (يدمة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (رنية)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (المهد)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (العلا)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (شرورة)
التخصصات المطلوبة:
الثانوية والدبلوم والبكالوريوس – كافة التخصصات مطلوبة (الأفضلية لحملة البكالوريوس).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا علماً بأنه سوف تصل رسائل نصية لمن يتم ترشيحه واختياره موضحاً بها بقية التعليمات.