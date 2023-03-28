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بدوام جزئي وكلي.. تقويم التعليم تعلن عن وظائف لكافة التخصصات

بدوام جزئي وكلي.. تقويم التعليم تعلن عن وظائف لكافة التخصصات

بدوام جزئي وكلي.. تقويم التعليم تعلن عن وظائف لكافة التخصصات
٠٢:١٥:٢٢ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “مراكز قياس” عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدوام جزئي، وكامل، لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:

وظائف بدوام كامل:

– باحث أكاديمي
– أخصائي تطوير تنظيمي
– أخصائي اختبارات لغوية
– أخصائي اختبارات وقياس
– مساعد تعليمي
– أخصائي تقويم مدرسي
– مدير مشاريع
– أخصائي مشاريع
– أخصائي مشاريع

التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية
– إدارة الأعمال
– اللغة الإنجليزية
– اللغة العربية
– التربية
– مناهج البحث
– الإحصاء
– القياس والتقويم
– القيادة والسياسة التربوية
– التخصصات العلمية التربوية
– كافة التخصصات الأخرى

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وظائف بدوام جزئي:

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الرياض)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (مكة المكرمة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (المدينة المنورة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (جدة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الطائف)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الدمام)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (شقراء)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (رفحاء)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الخفجي)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (تيماء)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (نجران)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (جازان)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (القريات)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (تربة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (تثليث)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (الخرمة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (يدمة)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (رنية)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (المهد)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (العلا)
– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة (شرورة)

التخصصات المطلوبة:

الثانوية والدبلوم والبكالوريوس – كافة التخصصات مطلوبة (الأفضلية لحملة البكالوريوس).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا علماً بأنه سوف تصل رسائل نصية لمن يتم ترشيحه واختياره موضحاً بها بقية التعليمات.

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