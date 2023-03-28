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“آتنا في الدنيا حسنة”.. دعاء مأثور عن النبي ﷺ
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“آتنا في الدنيا حسنة”.. دعاء مأثور عن النبي ﷺ

“آتنا في الدنيا حسنة”.. دعاء مأثور عن النبي ﷺ

“آتنا في الدنيا حسنة”.. دعاء مأثور عن النبي ﷺ
٠٢:٣٧:٥٣ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نقلت إلينا كتب الحديث، العديد من الأدعية المأثورة عن النبي ﷺ والتي أخذت في أغلبها عن القرآن الكريم، ورواها الرواة الثقات.

أهمية الدعاء

وفي شهر رمضان المبارك، يبحث المسلمون عن التقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، ومن أهمها الدعاء، في نهار رمضان أثناء الصيام، وفي ليله أثناء القيام.

وورد في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: “كان أكثر دعاء النبي ﷺ : اللهم ربنا آتنا  في  الدنيا حسنة،وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

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إذا دعا أحدكم

وروى أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال:إذا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فاعْزِمُوا في الدُّعاءِ، ولا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ إنْ شِئْتَ فأعْطِنِي، فإنَّ اللَّهَ لا مُسْتَكْرِهَ له.

وفي هذا الحديث، حسب “الدرر السنية” يأمر النبي ﷺ المسلمين أنه إذا دعا أحد ربه فليعزم المسألة، بأن يقطع بالسؤال ويطلب من الله صراحة، “ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني”، أي: فلا يشك في القبول، بل يستيقن وقوع مطلوبه، وَلا يُعَلِّقْ ذلك بمشيئة الله؛ “فإنه لا مستكره له”.

والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بِالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتصور في حقه أنه يكره على الشيء، فيخفف الأمر عليه، ويعلم أنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه، وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك.

الكلمات الدلالية:
أدعية رمضان أدعية من القرآن والسنة دعاء النبي

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