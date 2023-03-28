في 3 خطوات.. تعرف على خدمة اتجاه القبلة في تطبيق توكلنا

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حدد تطبيق توكلنا، تفاصيل خدمة معرفة اتجاه القبلة، والتي تتيح معرفة اتجاه الكعبة المشرفة في أي مكان.

وأوضح تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “قال تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، تمكن خدمة اتجاه القبلة من استعراض اتجاه القبلة للمستخدم وذلك لإرشاده إلى اتجاه القبلة الصحيح.

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طريقة الاستفادة من الخدمة:

– من صفحة الخدمات في قائمة “الخدمات الدينية” ادخل إلى “القبلة”

– سيعرض التطبيق البوصلة وبجانبها سهم يوضح اتجاه القبلة

– سيعرض التطبيق أيقونة الكعبة المشرفة في اتجاه القبلة

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وفي وقت سابق، أعلن تطبيق توكلنا، إتاحة خدمات استعراض المصحف الشريف كاملا وقراءته في أي وقت في شهر الخير شهر رمضان المبارك.

خدمات استعراض المصحف الشريف

وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “في شهر الخير.. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : “اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإنَّه يَأْتي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعاً لأَصْحابِهِ”.

وتابع تطبيق توكلنا، أنه تم إتاحة طريقة استعراض المصحف الشريف من خلال الخطوات التالية:

خطوات الوصول للخدمة

– صفحة الخدمات

– ثم الخدمات الدينية

– ثم الدخول إلى خدمة المصحف الشريف

أهم مزايا الخدمة

كذلك يتيح تطبيق توكلنا، يمكن استعراض المصحف الشريف كما يمكنك البحث عن السورة المطلوبة أو وضع علامة مرجعية للصفحة.

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