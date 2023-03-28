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دراسة: الصيام يسهم في تعزيز صحة الدماغ
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دراسة: الصيام يسهم في تعزيز صحة الدماغ

دراسة: الصيام يسهم في تعزيز صحة الدماغ

دراسة: الصيام يسهم في تعزيز صحة الدماغ
٠١:٢٦:٢٣ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، ارتباط الصوم مع زيادة إنتاج الدماغ لعوامل تغذي الأعصاب تسمى “النيروتروفينات”، وهي فئة من البروتينات تساعد في نمو خلايا الدماغ وتزيد مقاومتها للتلف والخلل الوظيفي، مما يعزز كفاءة عمل الدماغ.

فوائد متعددة

وخلصت عدة أبحاث، إلى أن اتباع حمية تشابه الصيام مفيد لمختلف المشكلات الذهنية والعصبية، فمن الناحية الكيميائية، يسبب الصيام زيادة في معدل هرمون الكورتيكوستيرون المسؤول عن التحكم بعملية الايض ومعدل خلايا المناعة من النوع “ت”.

وفي الوقت نفسه، يخفض الصيام معدل العمليات الالتهابية، ويزيد نشاط عمليات الترميم ويعزز اتزان كيميائيات الجسم، حسب “القبس”.

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اضطراب الجهاز المناعي

ووجدت دراسة من جامعة ساوث كاليفورنيا في لوس انجلوس، نشرتها مجلة تقارير الخلية، فوائد حمية الصيام في علاج المصابين بأمراض اضطراب الجهاز المناعي (ومن ضمنها MS).

وأجريت الدراسة على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى دراسة على فئران مصابة بالمرض، والمرحلة الثانية دراسة على بشر مصابين بالمرض.

نتائج الدراسة

ودلت النتائج على فائدة الحمية المشابهة للصيام على الحيوانات والبشر، حيث اقترنت بانحسار الأعراض وتسكين الألم بل وتوقفت الأعراض تماما لدى %20 من الفئران.

كما رافق هذه الحمية دلالات تؤكد تجدد وترميم التالف من غلاف الميلانين العازل للأعصاب، وتدمير الخلايا المريضة والتخلص منها.

الكلمات الدلالية:
اضطراب الجهاز المناعي تعزيز صحة الدماغ صحة الدماغ والأعصاب فوائد الصيام

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