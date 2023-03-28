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برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يدين محاولات حرق المصحف الشريف

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يدين محاولات حرق المصحف الشريف

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يدين محاولات حرق المصحف الشريف
١٢:٤٨:٣٠ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء.

واطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية وما تضمنته من استعراض العلاقات وأوجه الشراكة وتعزيز التعاون مع المملكة

وتناول مجلس الوزراء مخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اشتملت عليه من مضامين حول مستجدات العمل المشترك، وتطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض مجلس الوزراء مستجدات الأحداث على الساحة العالمية، مجدداً إدانة محاولات حرق المصحف الشريف، والتأكيد على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف.

وناقش مجلس الوزراء المباحثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية خادم الحرمين مجلس الوزراء

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