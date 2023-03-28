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إفطار الصائمات بالمسجد الحرام.. ومبادرة “نور وبيان من أهل القرآن”
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إفطار الصائمات بالمسجد الحرام.. ومبادرة “نور وبيان من أهل القرآن”

إفطار الصائمات بالمسجد الحرام.. ومبادرة “نور وبيان من أهل القرآن”

إفطار الصائمات بالمسجد الحرام.. ومبادرة “نور وبيان من أهل القرآن”
٠١:٠٣:٢١ ص، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بادر مجلس فتيات الرئاسة التطويري بالتعاون مع مجلس فتيات القصيم، ومجلس شباب القصيم، بتوزيع وجبات الإفطار في مواقع مختلفة داخل المسجد الحرام.

كلية الحرم المكي

وأشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية، ورئيسة مجلس فتيات الرئاسة التطويري، مرام بنت عبدالكريم المعطاني، أنه يتم بشكل يومي توزيع وجبات إفطار صائم داخل المسجد الحرام، بالتعاون مع متطوعات كلية الحرم المكي الشريف، وبإشراف مباشر من عضوات مجلس فتيات الرئاسة التطويري.

ورفعت المعطاني شكرها وتقديرها لمجلس فتيات القصيم ومجلس شباب القصيم على هذه البادرة المباركة في خدمة ضيوف الرحمن.

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مبادرة نسائية

وفي سياق مواز، أطلقت وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية بالمسجد الحرام، ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، وعبر الإدارة العامة للإعلام والاتصال النسائي مبادرة بعنوان: (نور وبيان من أهل القرآن).

أهداف المبادرة

وأشارت الوكيل المساعد للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، بتول بنت محمود الكيشان، إلى أن المبادرة تستهدف تسليط الضوء على المكانة الرائدة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في خدمة كتاب الله تعالى.

ويجرى تحقيق الأهداف من خلال عقد تقارير مرئية عبر سناب شات رئاسة شؤون الحرمين مع معلمات مقرأة الكتاب والسنة النسائية، لإبراز دورهن الجليل في ترغيب حافظات كتاب الله في دراسة علوم القرآن الكريم والقراءات، والسنة النبوية خلال الشهر الفضيل.

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أخبار السعودية اليوم إفطار الصائمات المسجد الحرام رئاسة شؤون الحرمبن مبادرات نسائية مجلس فتيات القصيم

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